Bochumer Fußballclubs veranstalten ihr eigenes Autokino

In Sachen Kreativität und Zusammenhalt zeigt sich der Bochumer Osten wieder einmal von seiner besten Seite. Jetzt tun sich die Fußballclubs aus Langendreer zusammen, um auf eigene Faust ein Autokino zu veranstalten. Zwar nur für einen Tag, aber immerhin.

Bochum: Fußballvereine aus Langendreer werden zu Großveranstaltern – mit einem Autokino

Die Veranstaltung läuft unter der Überschrift „Solidaritätsaktion im Bochumer Osten“. Mit jedem Ticket, das verkauft wird, unterstützt man die örtlichen Fußballvereine, denen wegen der Corona-Krise viele Einnahmen weggebrochen sind. Nicht nur durch den Abbruch der laufenden Saison.

Auch die Teilnahme an der hätte Geld in die Kassen gespült. Besonders hart trifft es in diesem Sommer den SuS Wilhelmshöhe, der das traditionell in der Sommerpause stattfindende Turnier „Langendreer Classics“ ausgerichtet hätte. Die Gastgeberrolle geht reihum.

Der Autokino-Tag findet am 14. Juni statt. Bewusst an einem Sonntag, denn dann ist der Parkplatz vom Baumarkt Ziesak ohnehin verwaist. Dort dürfen die Vereine ihre Veranstaltung durchführen. 150 Autos können darauf parken. Die Fläche wird von Ziesak kostenlos zur Verfügung gestellt. „Tolle Aktion“, freut sich Sandra Brockmann über die Unterstützung.

Ascheplatz kam für ein Autokino nicht in Frage

Brockmann, stellvertretende Geschäftsführerin vom VfB Langendreerholz, und der Präsident Winfried Michalski organisieren den Autokino-Tag. Ursprünglich wollte der VfB die Aktion allein durchziehen. Die LED-Leinwand sollte auf dem Ascheplatz an der Hörder Straße aufgebaut werden. „Doch da dürfen wegen der Drainage keine Autos drauf“, weiß Sandra Brockmann jetzt. „Präsi“ Michalski kam dann auf die Idee, bei Ziesak nachzufragen. Bingo.

„Bingo“ sagten auch die Vorsitzenden der übrigen Langendreerer Fußballclubs, als der VfB bei ihnen vorfühlte, ob sie nicht mitmachen möchten. „Das Event wurde immer größer“, sagt Sandra Brockmann. „Dafür benötigt man ja auch viele Helfer. Und außerdem sitzen wir bei aller sportlicher Rivalität doch alle im selben Boot, haben durch Corona mit denselben Problemen zu kämpfen.“

Also sind neben dem VfB Langendreerholz nun auch der SuS Wilhelmshöhe, der BV Langendreer, die SV Langendreer, der TuS Kaltehardt und der ESV Langendreer-West Mitveranstalter des Autokino-Tages.

Die LED-Leinwand wurde samt Equipment aus Herne gemietet, die Bühne stellt der Stadtsportbund zur Verfügung. Für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgt ein großes Team an Helfern, das die Vereine aus ihren Reihen stellen.

Auch zahlreiche Sponsoren haben Sandra Brockmann & Co. schon an Land gezogen. Die Stadtwerke, die VBW und noch einige mehr. „Über der Leinwand gibt es einen Werbeeinblender“, sagt Sandra Brockmann, die auch von ihrem Arbeitgeber, der Physiotherapie-Praxis Lindemann, unterstützt wird. „Mein Chef hilft mir bei der Werbung und tritt auch selbst als Sponsor auf“, lobt Brockmann.

Bei der Programmgestaltung haben die Organisatoren die ganze Familie im Blick gehabt. Morgens wird „Die Eiskönigin, Teil II“ gezeigt, am Nachmittag folgt „Bohemian Rhapsody“, die Biografie von „Queen“, und am Abend wird es lustig: Esther Münch tritt als Bochums Putzfrau Nummer eins, Waltraud „Walli“ Ehlert, auf. Dazu gesellt sich aus Herne Comedian Helmut Sanftenschneider. „Es dürfte also für jeden Geschmack etwas dabei sein“, findet Sandra Brockmann.

