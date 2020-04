Corona: Damit die Heimarbeit möglichst entspannt verläuft

Die Heimarbeit, das Homeoffice, stellt neue und ungewohnte Anforderungen an Mitarbeiter und Unternehmen. „Es ist sicher für viele schon Normalität. Aber für sicher noch mehr in der Krisenzeit ein herausforderndes Neuland“, weiß Sven Adomat, Geschäftsführer von Activleben, Praxis für Sporttherapie, Gesundheitstraining und Ernährung an der Ruhrstraße.

Viele Mitarbeiter im Homeoffice müssen, so die Erfahrung der jüngsten Zeit, mit neuen Herausforderungen klar kommen. „Im Austausch mit den Unternehmen zeichnet sich ein Bild ab: es findet eine deutliche Reduzierung der Bewegungszeit pro Tag statt. Außerdem herrschen oft ungenügende gesundheitsgerechte Umgebungsbedingungen. Schon bei einem ergonomisch auf ein Minimum eingestellten Arbeitsplatz zu Hause erkennen wir Defizite.“

Häufiger Wechsel der Sitzposition

Dabei könne das Homeoffice mit wenigen Hilfsmitteln zumindest zum Steharbeitsplatz eingerichtet werden. Adomat empfiehlt dazu eine externe Tastatur und eine Maus am Laptop. Das Laptop sollte so aufgestellt sein, dass die Haltung bequem bleibt und vor allem der Blick nicht komplett nach unten geht. „Nutzen Sie als Arbeitshöhe für den Tisch Ihre Ellbogenhöhe bei entspannt herunterhängenden Armen an der Seite Ihres Körpers. Variieren Sie Ihren Stehuntergrund durch Kissen, Handtücher oder Legoplatten. Wenn Sie nicht mehr stehen wollen, gehen Sie in Pause oder nutzen Sie den Küchentisch für 30 Minuten.“ Dynamisches Sitzen und der häufige Wechsel der Sitzposition sorge für Entlastung, Telefonate sollten daher durchaus im Stehen oder Gehen erledigt werden.

Denn durch die Einschränkungen in der Freizeit während der Kontaktbeschränkungen komme auch der ansonsten manchmal stattfindende Ausgleich zu kurz und die Menschen bewegen sich deutlich weniger als gewohnt. „Viele kennen ja das empfohlene Maß von 10.000 Schritten pro Tag und sind selbst ohne den Krisenmodus schon weit davon entfernt“, schätzt Adomat ein.

Tagesplan für die Familie entwickeln

Wenn dann auch die Partner beide zu Hause arbeiten und teilweise währenddessen noch Kinder betreut werden müssen, gestalte sich der Alltag schwierig. „Eine klare Struktur und Selbstorganisation sind hier maßgeblich. So macht es Sinn, einen Tagesplan mit der gesamten Familie zu erstellen und sichtbar für alle aufzuhängen und zu besprechen“, rät Svenja Ziffling, Fachberaterin für betriebliches Gesundheitsmanagement bei Activleben.

Wattenscheid Homeoffice wird normal Sven Adomat hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Zeiten der Krise das digitale Arbeiten noch weiter vorantreibt. Es sei denkbar, dass der Arbeitsplatz im Homeoffice vielleicht sogar ein Teil der Normalität werden könnte. In Bezug auf diese Entwicklung sei es sinnvoll, sich mit den Möglichkeiten auseinander zu setzen, die den Arbeitsplatz verbessern können und „Heimarbeiter" sich und ihrer Gesundheit etwas Gutes tun könnten.

„Das Immunsystem wird normalerweise in unserem Alltag durch den stetigen Kontakt mit der Umwelt trainiert, aktuell wird es aber durch die Abschirmung, den Bewegungsmangel, nicht ausgewogene Fehlernährung und die fehlenden sozialen Kontakte negativ beeinflusst.“

Immunsystem stärken

Durch eine gesunde Ernährung, passende Regeneration und ausreichend Bewegung könne das Immunsystem gestärkt und einer Infektion vorgebeugt oder ihr Verlauf günstig beeinflusst werden, in der Regel hin zu einem schwächeren und schnellerem Ablauf mit weniger Komplikationen.

Webbasierte Bewegungsangebote mit Experten im Livecoaching zur regelmäßigen aktiven Pause und stressregulierende Angebote treten aktuell an die Stelle der Betreuung vor Ort in den Unternehmen.