Corona: Dank für die alltägliche Arbeit in Wattenscheid

Wattenscheid. Pastor Hans-Werner Thönnes aus Wattenscheid dankt allen Menschen, die in der Corona-Krise alltäglich helfen und mitarbeiten.

In der neuen ökumenischen Reihe „Impulse“ in Zeiten der Corona-Krise kommt diesmal der katholische Pastor Hans-Werner Thönnes (St. Marien und St. Maria Magdalena in Höntrop mit St. Theresia in Eppendorf) zu Wort.

„Alltäglich ist zurzeit nichts. Ich habe das Gefühl, jeden Tag muss ich neu erfinden. Die Nachrichten am Abend sagen mir, wie es um Deutschland und die Welt steht.

Für meine kleine Alltagswelt muss ich dann sehen, was das bedeutet: Mundschutz tragen? Abstand halten? Handschuhe anziehen? Hände desinfizieren? Und immer wieder Hände waschen, man weiß ja nie! Vielleicht ist das das Schlimmste: die Verunsicherung, die über allem wie eine dunkle Wolke hängt.

Jeder Tag bringt etwas Neues

Niemand kann sagen, ob wir alles richtig machen. Keiner weiß, was die nächsten Tage bringen werden. Die selbstverständlichsten Alltagsdinge bekommen mit einem Mal ein dickes Fragezeichen. Darf ich das noch? Geht das so? Gefährde ich niemanden, auch mich selbst nicht? Alles ist fragwürdig geworden, kein Kontakt ist mehr selbstverständlich. Allgemeine Verunsicherung, schwer auszuhalten!

Pastor Hans-Werner Thönnes aus Wattenscheid Foto: KK

Jeden Abend stelle ich um 19 Uhr zusammen mit vielen Christinnen und Christen in Wattenscheid und sicher auch mit vielen anders glaubenden oder auch ungläubigen Menschen ein Kerzenlicht in mein Fenster: Ich will daran erinnern, dass wir miteinander verbunden bleiben: Nachbarn, Freunde, Gemeindemitglieder. Ich will sagen, wie sehr ich die Menschen schätze, die in diesen Tagen ihre alltägliche Arbeit tun: im Lebensmittelgeschäft, im Krankenhaus, in der häuslichen Pflege, in aufmerksamer Sorge um Alte und Kranke, die zu Hause Hilfe brauchen. So viele tun unauffällig das Notwendige! Das trägt und ist verlässlich und findet meinen Respekt und Dank. Ich bete dann und bitte Gott, uns und diese Welt zu bewahren.“