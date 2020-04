Bochum. Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Bochumer nimmt ab. Samstag waren es 127. Am Ümminger See verhängte die Stadt Bußgelder. Der Newsblog.

Das Coronavirus hat auch Bochum fest im Griff. Schulen, Kindergärten, Uni und viele Geschäfte sind dicht. Das Leben ist gänzlich anders als zuvor.

Das Wichtigste zum Coronavirus in Bochum in Kürze:

In Bochum sind mittlerweile zwölf Menschen dem Coronavirus erlegen .

. 127 Menschen sind derzeit am Coronavirus erkrankt.

Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Allgemeine Informationen und aktuelle Entwicklungen gibt es außerdem hier.

Unseren Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in NRW, Deutschland und auf der ganzen Welt lesen Sie hier. Die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Bochum in unserem lokalen Überblick:

Samstag, 11. April - Coronavirus in Bochum: Zahl der Erkrankten sinkt um eine Person

16.30 Uhr: Der Anstieg der bestätigten Corona-Fälle in Bochum fällt weiterhin vergleichsweise gering aus. Am Samstag meldete die Stadt 382 nachgewiesene Infektionen – neun mehr als am Vortag. Aktuell weist die Statistik 127 erkrankte Bochumer (minus 1) aus. 242 Frauen und Männer sind wieder gesund: neun mehr als am Karfreitag. 35 Corona-Patienten müssen stationär behandelt werden, 15 von ihnen auf der Intensivstation.

16 Uhr: Nach WAZ-Berechnungen beträgt die Verdoppelungszeit in Bochum auf Basis der aktuellen Zahlen ca. 16 Tage. Das heißt: Innerhalb der letzten 16 Tage hat sich die Zahl der nachweislich infizierten Bürger verdoppelt. Der Wert gilt Medizinern und Politikern als wichtiger Indikator für die Ausbreitung des Virus und mögliche Lockerungen. Die letzte veröffentlichte Verdoppelungszeit für NRW lag bei 12,9 Tagen.

15.50 Uhr: Ein Lob zollen Polizei und Ordnungsbehörden den Oster-Ausflüglern in Bochum. Bei bislang 156 Kontrollen in Parks und Grünanlagen seien so gut wie keine Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt worden. Zwei Ausnahmen gab’s am Ümminger See in Langendreer. An einem Eiswagen wurde der Verkauf eingestellt, weil die Hygiene-Regeln nicht eingehalten wurden. Eine Familie grillte. Das ist zurzeit verboten. Die Stadt verhängte Bußgelder.

15.20 Uhr: Der Mieterverein Bochum hat einen Ratgeber mit Fragen und Antworten rund um Corona erstellt. Fragen sind z. B.: Kann ich einen geplanten Umzug durchführen, oder muss ich ihn verschieben? Kann ich die Miete mindern, wenn ich wegen Quarantäne nicht mehr in den Garten gehen kann? Muss ich Handwerker in die Wohnung lassen? Was passiert, wenn ich die Miete nicht mehr zahlen kann? Auf vier Seiten gibt der Ratgeber Antworten zu den Themen: Ansteckungsgefahr und behördliche Auflagen, Mietzahlungsschwierigkeiten und Kündigungsrisiken, Umzüge und Mietvertrag, Mängel und Minderung. Den Ratgeber gibt es kostenlos zum Download hier.

9.30 Uhr: Die Stadt Bochum weist daraufhin, dass sich ab sofort Personen, die mehr als 72 Stunden im Ausland verbracht haben, bei der städtischen Corona-Hotline melden müssen. Nach einer neuen Verordnung des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales müssen sich Reiserückkehrer in eine zweiwöchige, häusliche Quarantäne begeben. Ausnahmen gelten u. a. für Personen mit einer Bescheinigung des Arbeitgebers, die bestätigt, dass sie in der kritischen Infrastruktur arbeiten und unverzichtbar sind sowie für Berufspendlerinnen und -pendler.

8.45 Uhr: Kontakt halten trotz Besuchsverbot – das ist eine besondere Herausforderung. Die Evangelische Stiftung Overdyck hat in ihren Kinderwohngruppen kurzfristig Videotelefonie möglich gemacht. In den Gruppen mit Kleinkindern werden die Gespräche von den Mitarbeitenden begleitet. Wenn die Familien dies als hilfreich erleben, können die Mitarbeitenden moderierend unterstützen. In den Gruppen für Kinder von sechs bis zwölf Jahren wird die Möglichkeit der Videotelefonie intensiv genutzt. So sprechen die Kinder häufig 30 bis 45 Minuten mit ihren Eltern und freuen sich sehr, diese dabei auch sehen zu können. Nachhilfe oder die Gesprächstherapie von zwei Kindern können über dieses Medium ebenfalls durchgeführt werden.

Darüber hinaus haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder im Rahmen eines Kontaktes außer Haus zu sehen, zum Beispiel bei gemeinsamen Spaziergängen.

8.30 Uhr: Die Stadt appelliert weiterhin an alle Bürger, sich an den Ostertagen an die Beschränkungen im öffentlichen Leben zu halten. Ordnungsamt und Polizei würden weiterhin intensiv kontrollieren, ob sich die Menschen an das Ansammlungs- und Kontaktverbot halten. Weitgehend diszipliniert verhielten sich nach Ansicht unseres Reporters die Bochumer Bürgerinnen und Bürger am Karfreitag bei ihren Ausflügen an die frische Luft. Am Kemnader See ebenso wie an vielen anderen beliebten Ausflugsorten der Stadt hielten die Menschen Abstand und waren dem Anschein nach lediglich zu zweit, im Familienverbund oder in Hausgemeinschaften unterwegs. Ostern gilt als Bewährungsprobe für mögliche Lockerungen der strengen Auflagen.

8 Uhr: Die Corona-Hotline der Stadt Bochum ist in diesen Tagen nur eingeschränkt erreichbar – und zwar bis einschließlich Ostermontag (13.) täglich zwischen 10 und 15 Uhr. Die Rufnummer: 0234/ 910 55 55.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

SBO zahlt Altenheim-Mitarbeitern 1500 Euro: News von Karfreitag, 10. April

Weniger Kranke – mehr auf Intensivstation: News von Donnerstag, 9. April

Kemnade in Flammen abgesagt: News von Mittwoch, 8. April

Nun sieben Tote in Seniorenzentrum: News von Dienstag, 7. April

Bergmannsheil isoliert drei Stationen: News von Montag, 6. April

Erneut stirbt eine Seniorin in Bochum: News vom Wochenende 4. bis 5. April

80 Menschen sind mittlerweile genesen: News von Freitag, 3. April

Zehn Tote – Ärzte eröffnen Test-Zentrum: News von Donnerstag, 2. April

Die Zahl der Infizierten steigt - aber nur gering: News von Mittwoch, 1. April

Schauspielhaus könnte in der Corona-Krise helfen: News von Dienstag, 31. März

Weitere Tote im Weitmarer Seniorenstift: News von Montag, 30. März

Hilfe für Italien und Zahl der Corona-Fälle steigt: News von Freitag und dem Wochenende

16 Infizierte gelten wieder als gesund: News von Donnerstag, 26. März

Vierter Todesfall – neun Arztpraxen dicht: News von Mittwoch, 25. März

Zwei weitere Tote in Bochum – 81 und 89 Jahre alt: News von Dienstag, 24. März

Die Zahl der Infizierten steigt moderat: News von Montag, 23. März

Bochumer halten sich ans Versammlungsverbot: News vom Wochenende

Der erste Corona-Tote in Bochum: News von Freitag, 20. März

Infizierten-Zahl steigt auf 61: News von Donnerstag, 19. März

Eine Intensivstation in von 24 Stunden geschaffen: News von Mittwoch, 18. März

Ein komplettes Altenheim in Quarantäne: News von Dienstag, 17. März

Kitas und Schulen dicht, viel los am See: News von Montag, 16. März

Bochum: Schließungen wegen des Coronavirus

In Bochum schließen alle Schulen und Kitas ab Montag, 16. März.

Der Semesterstart aller Hochschulen wird auf den 20. April verschoben.

Geschlossen sind im Bermudadreieck alle Restaurants und Bars.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark haben geschlossen.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben bis zum 20. April für Besucher geschlossen bleiben. Sämtliche Veranstaltungen in den LWL-Einrichtungen sind ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Auch das Bergbaumuseum bleibt geschlossen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Ehrenamtsagentur Bochum (mind. 19. April), die Begegnungsstätte Kornharpen, die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter), der Bochumer Kulturrat e.V. und Kunstverein des Bochumer Kulturrats im Kulturmagazin Lothringen sowie die evangelische Stadtakademie (beide bis 19. April). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat ihren Bildungsbetrieb eingestellt.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Die Bochumer Orgeltage, die von Ostermontag, 13. April bis Pfingstsonntag hätten stattfinden sollen, fallen wegen der Corona-Pandemie aus. „Die insgesamt zwölf Konzerte mit internationalen Orgelsolisten sollen nach Möglichkeit von Ende September bis Mitte Oktober nachgeholt werden“, so Arno Hartmann, der künstlerische Leiter des renommierten Festivals.

Die Show von Calvero´s Salon-Zaubertheater im Kolpinghaus am 20. April entfällt. Das Theater bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Veranstalter Max Sollmann sagte das für den 23. Mai im Westpark geplante Paluma-Festival ab.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der CDU Bochum, der Awo Bochum, des Kneipp-Verein Bochum, der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.