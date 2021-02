Der Südpark im Wattenscheider Süden als tolles Ausflugsziel

Wattenscheid-Höntrop/Eppendorf. Winter-Atmosphäre fast vor der Haustür - das bietet der Südpark im Wattenscheider Süden. Ein beliebtes Ausflugsziel in der Coronazeit.

Die Schnee-Landschaft bietet sich derzeit für einen Ausflug an der frischen Luft an. Dabei muss man gar nicht weit fahren, denn zahlreiche Ziele liegen fast vor der Haustür. So der Südpark in Höntrop/Eppendorf im Wattenscheider Süden, zu erreichen über die Seitenstraßen der Op de Veih, über Weiden-/Eschenhagen sowie über die Gartenstraße und die Straße In der Mark.

Schlittenfahrt im Bereich der Tiergehege

Am Mittwoch herrscht schon am Vormittag reges Treiben im Bereich des Kinderspielplatzes und der Tiergehege mit Damwild, Ziegen und Schafen. Hier liegt ein kleiner Hang, den die Kinder auf Schlitten herunterrutschen - die gute alte Holzvariante kommt da ebenso zum Einsatz wie das moderne Kunststoff-Exemplar in knalligen Farben.

Jan (4) und Luba (6) haben jedenfalls viel Spaß, sind zum ersten Mal hier, die 36-jährige Mutter freut sich über den Ausflug in die Natur; die Familie wohnt nicht weit entfernt. „Wir sind zu Fuß hier. Das ist doch ein tolles Ziel in der Nähe mit viel Winteratmosphäre und Natur. Und die Tiergehege liegen gleich nebenan. Besonders für die Kinder ist das alles interessant.“

Stephanie Gräfingholt ist mit Hund Linus im Südpark unterwegs. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

so Waldemar und Gabi Mandzel, die auf dem Rückweg vom Einkauf in Höntrop den Weg durch den Südpark nach Eppendorf nehmen. „Das ist ja hier eine Atmosphäre wie im Wald.“ Über den steilen Fußweg am geschlossenen Schwimmbad vorbei geht’s nach Hause. Bagger stehen auf dem Gelände nach dem Abriss des Hallenbades herum, die Arbeiten ruhen derzeit.

Oase mit Forstcharakter

Der Südpark hat Forstcharakter, viele Wege führen dort durch das jetzt weiße Grün. Wer über die Zollstraße Richtung Südpark läuft, kommt am Reiterhof Rüsing vorbei. Auf dem Gelände entstehen derzeit die Gebäude für die Ansiedlung der NRW-Polizeireiterstaffel, eine große Hinweistafel informiert über das Bauvorhaben, das in diesem Jahr fertig werden soll.

Fußwege durch die Natur

die jetzt zugefroren sind. Einige Brücken sind hier in letzter Zeit neu entstanden. Neue Sitzbänke laden zum Verweilen ein - doch Hinsetzen ist bei Temperaturen weit unter null Grad und dickem Schnee-Überzug derzeit nicht angesagt, dafür sollte man sich besser bei anderen Temperaturen Zeit nehmen. „Der Frühling ist ja nicht mehr so weit entfernt“, sagen Holger und Ursula Bremgott, die hier regelmäßig spazieren gehen. „Aber die Winterlandschaft zu erleben, ist schon einmalig - Abwechslung in der Coronazeit. Man muss sich halt nur dick anziehen.“ Insgesamt, betonen sie, habe sich im Südpark durch einige Umgestaltungsmaßnahmen in der letzten Zeit viel getan, um das Naherholungsgebiet noch attraktiver zu gestalten.

