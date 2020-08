Kollision in Wattenscheid: Polizei sucht Unfallbeteiligte

Wattenscheid-Höntrop. Bei einem Auffahrunfall in Wattenscheid-Höntrop war auch eine ältere Frau mit einem roten Auto beteiligt. Die Polizei sucht nach ihr.

Die Polizei Bochum sucht nach einer älteren Frau mit einem roten Auto, die an einem Auffahrunfall in Wattenscheid-Höntrop beteiligt war, aber einfach vom Ort des Geschehens verschwand.

Zu dem Auffahrunfall mit drei Autos kam es am Dienstag, 11. August, um 08.45 Uhr an der Höntroper Straße/Alte Post. Alle drei Pkw befuhren zu diesem Zeitpunkt die Höntroper Straße in Richtung . Eine 56-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen hatte an der Unfallstelle (T-Kreuzung) ihren Wagen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremst. Unmittelbar danach kam es zum Auffahrunfall, als eine 29-Jährige Frau aus Gelsenkirchen auf dieses stehende Fahrzeug auffuhr. Dieses Auto wiederum wurde auf den roten Wagen einer älteren Frau geschoben.

Frau schaut ihr Auto an – und fuhr einfach weiter

Diese Frau wird nun gesucht, da sie sich nach Angaben von Zeugen nur kurz ihr Auto anschaute und anschließend weiterfuhr. Die Dame ist nach Zeugenaussagen von eher kleiner Statur, hat einen Kurzhaarschnitt und wird auf ungefähr 70 Jahre geschätzt.

Die 56-jährige Gelsenkirchenerin wurde beim Unfall leicht verletzt und an der Unfallstelle durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Ihr Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bei der 29-jährigen Gelsenkirchenerin, die aufgefahren war, besteht laut Polizei der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten die ältere Dame, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer Tel. 0234/ 909 -5206 zu melden.

