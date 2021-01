Der USB-Bücherschrank in Wattenscheid steht am Saarlandbrunnen, hier Bezirksbürgermeister Herzog (links) und USB-Geschäftsführer Zisowski.

Lesen USB Bochum stellt in Wattenscheid den 10. Bücherschrank auf

Ein neuer USB-Bücherschrank steht am Saarlandbrunnen in der Wattenscheider Innenstadt. Das ist der zehnte in ganz Bochum zum Büchertausch.

USB-Geschäftsführer Thorsten Zisowski und Bezirksbürgermeister Hans-Peter Herzog hatten den Bücherschrank unter Ausschluss der Öffentlichkeit eingeweiht und wünschen sich, dass der zehnte Bücherschrank genauso rege zum Büchertausch genutzt wird wie die anderen neun.

Der Umweltservice Bochum (USB) Bochum hat damit den zehnten Bücherschrank für Bochum aufgestellt. Er befindet sich auf dem Platz am Brunnen an der Saarlandstraße in der Wattenscheider Einkaufsstraße.





Die Bücherschränke sind ein Projekt der USB-Azubis und können 24 Stunden kostenlos und anonym genutzt werden. Der USB hat den Schrank mit einer Grundausstattung an Büchern gefüllt. Dabei stehen die unteren beiden Regale für Kinderbücher und Jugendliteratur zur Verfügung. Die USB-Auszubildenden betreuen und pflegen den Inhalt des Wattenscheider Bücherschrankes.





Der Bücherschrank in Wattenscheid wird mit Mitteln der "Stadt-Raum-Pflege", ein Teilprojekt der Bochum Strategie, ermöglicht.





Alle bisher vom USB aufgestellten Bücherschränke finde man unter www.usb-bochum.de/buecherschraenke/