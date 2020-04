Wattenscheid: Das Osterfest in der Corona-Krise feiern

Wattenscheid. Auch an den Kar- und Ostertagen dürfen keine Gottesdienste in den Kirchen gefeiert werden. Die Gemeinden wählen deshalb andere, kontaktlose Wege.

„Die Feier der Heiligen Woche in Zeiten von Corona bietet zum Beispiel offene Kirchen und Video-Impulse“, erklärt die katholische Gemeindereferentin Gertrude Knepper. „Die Einschränkungen durch die Corona-Krise prägen sich auf den Alltag jeder und jedes einzelnen von uns aus. Auch unsere Gemeinde ist vor große Herausforderungen gestellt. Seit Wochen können wir keine Gottesdienste mehr feiern.“

Kirchen laden zur stillen Einkehr und zum persönlichen Gebet

Ganz besonders jetzt, angesichts des nahenden Osterfestes, „stellen sich bedrängende Fragen: Wie begehen wir unser größtes und schönstes Fest, die Herzmitte unseres Glaubens, wenn wir nicht Ostern feiern können? Wie können wir in der Zeit der Vereinzelung miteinander in Kontakt bleiben und den Zusammenhalt der Gemeinde stärken? Wo finde ich einen Ort zum persönlichen Gebet?“, so Gertrude Knepper.

Abstand halten die Menschen auch bei den Öffnungszeiten zur offenen Kirche, hier am Palmsonntag vor St. Maria Magdalena in Höntrop. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

So haben einige katholische Kirchen zu den Festtagen in der Karwoche und zu Ostern zur stillen Einkehr und zum persönlichen Gebet geöffnet. Seit Palmsonntag veröffentlichen die katholische und die evangelische Kirchengemeinde in Wattenscheid im Internet (Homepages oder Facebook) zu jedem der großen Feiertage wie Gründonnerstag, Karfreitag sowie Ostern einen „Text-Impuls“, teils auch als Video.

Virtuelle Andachten

Zum Beispiel in der katholischen Gemeinde in Höntrop: In jeder dieser virtuellen Andachten aus St. Maria Magdalena begrüßen Tabea Diek, Gertrude Knepper und Pastor Hans-Werner Thönnes die Nutzer, geben eine Einführung in die Bedeutung des jeweiligen Festtages.

„Wir verkünden das Evangelium, teilen persönliche Gedanken mit und laden zum Beten ein“, so Gertrude Knepper. Jeder Beitrag ist mit Bildern und Videoimpressionen vergangener Festtage unterlegt. Auch festliche Musik ist dabei, die das Kirchenmusikteam vorbereitet hat. Solche Beiträge findet man u.a. unter www.höntrop-kirche.de/2020/04/die-feier-der-heiligen-woche-2020/ sowie www.youtube.com/watch?v=HGgyQMgH BpA&feature=youtu.be

Beiträge im Radio

Gertrude Kneppe führt außerdem im April in der „Sonntagskirche“ auf WDR 4 hinein in die großen Gottesdienste rund um Ostern und gibt Hinweise, wie diese Tage sinnlich erlebbar werden können. Die weiteren Beiträge am 12., 19. und 26. April sind ab 8.55 Uhr zu hören. Nach der Ausstrahlung gibt es sie auf www.kirche-im-wdr.de zum Nachhören.

Das Kolumbarium St. Pius (Parkstraße) ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Alle sind hier eingeladen zur Erinnerung an die Verstorbenen und zum Gebet für die Menschen, die von Covid-19 betroffen sind“, so Renate Aßheuer, Gemeindereferentin in St. Gertrud von Brabant. „Wer selbst nicht zu einer der offenen Kirchen kommen kann, bei dem gibt es vielleicht Nachbarn, die sich auf den Weg machen und eine Osterkerze mitbringen.“ Infos auch unter www.sanktgertrud-wattenscheid.de

Offene Kirchen

Die kath. Kirchen öffnen zur stillen Einkehr wie folgt. Gründonnerstag: St. Maria Magdalena 20-22 Uhr; Karfreitag: St. Gertrud 15-17 Uhr, Herz Mariä 15-16 Uhr, St. Johannes 10.45-12.15 Uhr (hier liegen Kreuze zur Mitnahme bereit), St. Joseph 15-16 Uhr, St. Maria Magdalena 11-12 und 15-16.30 Uhr; Ostersonntag (man kann hier ein Licht entzünden; Kerzen mit Mitnehmen): St. Gertrud 9.30-11 Uhr, Herz Mariä 11-12 Uhr, St. Johannes 10.45-12.15 Uhr, St. Joseph 11-12 Uhr, Maria Magdalena 10.30-12 Uhr; Ostermontag: St. Gertrud 9.30-11 Uhr, Herz Mariä 11-12 Uhr, St. Johannes 10.45-12.15 Uhr, Maria Magdalena 10.30-12 Uhr.

Auch bei der Evangelischen Kirchengemeinde Wattenscheid sind im Internet Beiträge der Pfarrer zu sehen und zu hören; weitere Infos dazu unter www.e-ki-wa.de. Und in Eppendorf sind auch Newsletter per Mail unterwegs.