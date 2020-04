Wattenscheid: Ev. Kirche stellt auch große Kreuze auf

„Auf den Spaziergängen an den Feiertagen können alle ihre Gebetsanliegen in dieser schweren Corona-Zeit an den Kreuzen anbringen, die bereits Gründonnerstag aufgerichtet“, erklärt Pfarrer Uwe Gerstenkorn die Idee. „Zu Ostern bitten wir dann alle, eine Blume aus ihrem Garten zur Kirche zu bringen. So werden sich die nackten Holzkreuze in blühende Kreuze des Lebens verwandeln.“

Blumen vor Kreuzen

Zur stillen Einkehr und zum persönlichen Gebet ist die Versöhnungskirche Karfreitag von 11 bis 12.30 Uhr, die Kapelle von 15 bis 16.30 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag sind beide Kirchen von 11 bis 17 Uhr geöffnet und kleine Osterkerzen können hier entzündet werden. Es gelten die derzeitigen Regeln zur Vermeidung von Ansteckungen.

Offene ev. Kirchen von Höntrop bis Günnigfeld

Auch die Christuskirche in Günnigfeld ist an den Feiertagen geöffnet, um eine Kerze zu entzünden und ein Gebet zu sprechen: Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag von 10 bis 12 Uhr. „Der Kinder- und Jugendclub im Wichernhaus wird den Kindern der Einrichtung Ostertüten zukommen lassen“, so Pfarrer Christian Meier. „Kinder haben Osterbilder gemalt, die in an Senioren aus der Gemeinde verteilt werden.“

Stille Gottesdienste

Stille Gottesdienste werden in der Alten Ev. Kirche gefeiert. „Viele Menschen aus der Gemeinde haben sich in den letzten Wochen mit ihren Anliegen an uns gewandt. Sonntags um 11 Uhr bringt einer aus dem Gottesdienstteam diese Gebete vor Gott. Das tun wir auch am Karfreitag und am Ostersonntag“, erläutert Pfarrer Frank Dressler. Ab 10.30 Uhr können Familien mit Kindern am Ostermontag an der Tür der Friedenskirche die Geschichte „Der Schmetterling und das Osterlicht“ und ein Ausmalbild abholen. Vor der Kreuzkirche in Leithe können kleine Osterkerzen und die Ostergeschichte mitgenommen werden.

Auch Videos

„Aus allen Kirchen bieten wir von Gründonnerstag bis zum Sonntag nach Ostern kleine gottesdienstliche Formate als Videosequenzen an“, erklärt Pfarrer Gerstenkorn. Diese werden auf der Internetseite der Gemeinde www.e-ki-wa.de veröffentlicht. Zudem beteiliget sich die Gemeinde an der landesweiten Aktion „Ökumenische Osterglocken“ und „Ostern vom Balkon.“

Glocken läuten

Ostersonntag sollen in den evangelischen und katholischen NRW-Kirchen von 9.30 bis 9.45 Uhr die Glocken läuten. Das ökumenische Geläut soll gerade in Zeiten der Corona-Krise „die österliche Freude über den Sieg des Lebens zum Ausdruck bringen“. Nachdem keine regulären Gottesdienste möglich sind, sei dieses gemeinsame Zeichen am höchsten christlichen Fest umso wichtiger. Uwe Gerstenkorn weist auch darauf hin, dass Präses Kurschus Ostersonntag um 9.30 Uhr im ZDF-Gottesdienst predigt.

>>>> Informationen im Internet

Unter www.kirchewattenscheid.de informiert die ev. Gemeinde über ihre Aktivitäten. In der Karwoche bietet Kreiskantor Andreas Fröhling bis Karfreitag hier ein jeweils neues kurzes Video mit Ausschnitten aus einem Konzert an.

Die Wattenscheider Kirchengemeinde veröffentlicht in der Karwoche ab Gründonnerstag täglich Gottesdienste und Andachten aus Kirchen in Wattenscheid unter https://www.e-ki-wa.de/gottesdienste/besondere-gottesdienste/ abrufbar.