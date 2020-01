Wattenscheid-Mitte. Reise-Impressionen in 360 Grad bietet die Fotoausstellung von Gero Helm und Christian Linnert. Eröffnung ist am 26. Januar in der Friedenskirche.

Wattenscheid: Fotografische Reise-Impressionen in 360 Grad

Die Ausstellung wird am Sonntag nach dem 18-Uhr-Abendgottesdienst in der ev. Friedenskirche an der Hochstraße 2 eröffnet. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Empfang in gemütlicher Atmosphäre.

Die Ausstellung trägt den Titel „Kleine Welten“ und bietet dem Betrachter durch die besondere Aufnahmetechnik eine ganz spezielle Darstellungsform: Eine überschaubare Fläche wirkt dabei wie eine kleine Weltkugel. Fotografiert wurden nicht nur markante Motive in Deutschland, sondern auch in Spanien, Portugal und Frankreich.

Markante Motive aus Europa

Zu sehen sind zum Beispiel Plätze samt Umgebung in Valencia, Malaga, Palma de Mallorca, Lissabon und Barcelona, ebenso der Innenhof des Europäischen Parlaments in Straßburg. Als besonders eindrucksvoll aus diesem 360-Grad-Blickwinkel stellt sich das Zentrum und die Krypta der Kathedrale in Cádiz dar. Auch heimische Motive sind dabei, so das Eisenbahnmuseum in Dahlhausen.

Aufnahme und Bearbeitung der Bilder am Computer sind sehr zeitaufwendig und erfordern eine spezielle Technik; ein Foto wird aus bis zu 36 Einzelbildern zusammengesetzt. Mehr als 40 Fotos (40x40 cm und 60x60 cm groß) hängen im Vorraum und im Kirchenschiff. Sie sind bis Mitte April zu den Gottesdiensten und allgemeinen Öffnungszeiten zu sehen (Die 10-12 Uhr, Fr 10-12 / 16-18 Uhr, Sa 11-13 Uhr).