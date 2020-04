Wattenscheid: „In der Corona-Krise auch an andere denken“

Wattenscheid. In der ökumenischen Reihe „Impulse“ zur Coronakrise nimmt diesmal der ev. Pfarrer Holger Dirks aus Höntrop Stellung: „Leben im 16:9-Format.“

„Sitzen Sie zurzeit auch so häufig vor einem Bildschirm? Morgens die aktuellen Nachrichten auf dem Handy. Dann eine Videokonferenz mit den Kolleg/innen, Sport per Skype und abends die neue Folge der Lieblingsserie im Fernsehen. Unser Alltag hat einen Rahmen bekommen. Das kann Menschen auf Dauer krank machen. Nicht ohne Grund sind die Begriffe Enge und Angst sprachlich miteinander verwandt. Enge macht Angst - Angst engt ein.

Weite als Anfang von „Weiter geht´s“

Die Psalmen der Bibel nehmen in poetischer Sprache Erfahrungen von Menschen in Bedrängnissen und Ängsten auf, aber auch die Hoffnung: Gott lässt uns nicht im Stich. In Psalm 18 Vers 20 heißt es: ,Gott führt mich hinaus ins Weite’. Der Beter hat die Hoffnung, dass er nicht in Enge und Bedrängnis bleiben wird. Ein Mensch, der im Grunde seines Herzens vertraut, weitet seinen Blick. Diese Weite führt heraus aus dem ewigen Kreisen um sich selbst. Das ist nach christlicher Überzeugung der Kern der menschlichen Freiheit.

„Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum“

Sich ins Weite führen zu lassen, ist nicht so einfach in diesen biestigen Zeiten, die jetzt schon so lange andauern. Mein Gottvertrauen hilft mir, die Hoffnung nicht zu verlieren und über mich hinauszusehen. Die Coronakrise hat dann ihre hellen Momente, wenn wir an andere denken. Zum Beispiel bei den derzeitigen Nachbarschaftshilfen. Oder wenn wir uns aus Fürsorge auf nötige Kontakte beschränken. Der Himmel bleibt weit, auch wenn ein Dach dazwischen hängt oder ein Bildschirm. In einem sehr schönen Segenslied heißt es: Segne uns mit der Weite des Himmels…“