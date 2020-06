Wattenscheid: Stadtgarten-Initiative kämpft für ihr Grün

Beteiligung

Trotz der Corona-Beschränkungen geht die Bürgerbeteiligung in der Stadterneuerung weiter. 60 bis 80 Beteiligungstermine in den Stadterneuerungsgebieten will die Verwaltung noch ansetzen. Dazu gehörte dann auch der Stadtgarten. Einige der Termine seien wegen der Corona-Beschränkungen ausgefallen und würden nachgeholt.

Trotz Corona seien die Beteiligung und fortlaufende Information unerlässlich, wird im Rathaus betont. Die bisherigen Erfahrungen mit Workshops und ähnlichen Formaten im direkten Gespräch seien dabei nur schwer zu ersetzen. Die Stadt Bochum bereitet daher für die kommenden Monate verschiedene Beteiligungsangebote online und offline vor. Interessierte können die Sachstandsberichte der Stadterneuerungsgebiete für das Jahr 2019 im Internet unter www.bochum.de, auf den Internet-Seiten der Stadtteilmanagements sowie als Broschüre in den Stadtteilbüros einsehen.