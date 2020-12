Sternsingeraktion Wattenscheid: Sternsinger bieten den Segen "to go"

Wattenscheid. Wegen Corona muss auch das Sternsingen in Wattenscheid kontaktlos ablaufen. Die Sternsinger haben sich dazu etwas einfallen lassen.

Normalerweise würden die Sternsinger Anfang Januar durch die Straßen von St. Marien in Höntrop ziehen, singen, den Segen zu Ihnen nach Hause bringen und Spenden sammeln. !Aufgrund des Lockdowns müssen leider aber auch die Sternsinger, zum Schutze aller, umplanen und können die Leuute nicht zuhause besuchen", erklärt Christina Scheele von der Sternsinger-Leitung in St. Marien Höntrop. Die diesjährige 63. Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto "Kindern Halt geben in der Ukraine und weltweit".

Sternsinger bitten um Unterstützung

Um die Aktion trotzdem zu unterstützen, habe man die Möglichkeit, einen Betrag auf das unten aufgeführte Gemeindekonto zu überweisen (Sparkasse Bochum, IBAN: DE72 430 500 01 0017 7702 64, Gemeinde St. Marien, Verwendungszweck: Sternsingen 2021). Außerdem wird auf Hof Hinderfeld bei Bauer Heinrichs, Varenholzstraße 160 in Höntrop, im kleinen Hofladen im Januar eine Dose für die Sternsinger aus St. Marien aufgestellt.

Segensaufkleber liegen aus

Neben dem Sammeln von Spenden ist es auch die Aufgabe der Sternsinger, den Segen 20*C+M+B*21 zu möglichst vielen Menschen nach Hause zu bringen. Deshalb werden bei Bauer Heinrichs Segensaufkleber ausliegen und man hat die Möglichkeit, Segenssprüche bzw. Aufkleber telefonisch (auch per WhatsApp) oder per Mail zu bestellen. Die Sternsinger werden diese dann im Laufe den Januars in die Briefkästen werfen. Auch bei weiteren Fragen oder wenn eine Spendenquittung benötigt wird informiert Christina Scheele, Tel: 0157 507 06589; Mail: sternsinger-st.marien@web.de

Auch Westenfelder bieten "Segen to go"

Auch die Sternsinger aus Westenfeld haben sich was einfallen lassen, um den Segen an und in die Häuser gelangen zu lassen. "Wir haben uns schon vor langer Zeit Gedanken gemacht", so Stefanie Höller vom Leitungsteam der Sternsinger der Kolpingsfamilie Westenfeld. "Uns war klar, dass wir dabei nicht auf die gewohnten Routinen zurückgreifen können, dass die Aktion völlig anders wird als in den Vorjahren und dass wir zahlreiche Regeln und Vorgaben berücksichtigen müssen."





Ihre Sternsingeraktion heißt nun: „Sternsingen – aber sicher - mit einem Segen to go". Dabei werden die Segensempfänger selbst zu Sternsingern und erhalten einen Segenaufkleber, den sie eigenhändig über ihre Tür kleben. "Wir Sternsinger nutzen als Ausgabe der 20*C+M+B+21 Aufkleber Orte, die bereits erfahren sind in der Begegnung auf Abstand und mit der Umsetzung von Hygienekonzepten. So kann ein Einkauf mit einer Segensspende verbunden werden. Viele Inhaber dieser Sammelstellen waren selbst Sternsinger oder sind es noch":Westerhoffs Bauernladen, Westenfelder Str. 155; Allianz-Versicherung Zoche, Alter Markt 8; Schokoladenwerk Ruth, Burgstr. 1a; Tierarzt Dr. Schäfer, Harenburg 17; Bake and more, Sachsenring/Frankenweg.

"Sobald es wieder möglich ist, werfen wir den Segen-to-go-Aufkleber auch gerne in den Hausbriefkasten ein." Solche Aufträge werden unter sternsinger@kolping-westenfeld.de oder unter Tel. 0177 8459281 entgegen genommen.