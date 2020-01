Wattenscheid: Viele Bilder der Artisten von „Watt’n Zirkus“

Die Kinder und Jugendlichen der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule probten zwei Wochen lang intensiv für diesen einen Abend. Und es hat sich gelohnt: Die Galavorstellung von „Watt’n Zirkus“ in der Sporthalle Westenfeld war gut besucht.

Etwa 60 Schülerinnen und Schüler bestritten die Vorstellung und zeigten unglaubliche Talente. Dabei wechselten sich verschiedene Darbietungen wie Akrobatik, Jonglage und Artistik ab.

Diabolos, Einräder, Gymnastikbälle und Trampolins kamen dabei ebenso zum Einsatz wie Seile, Bänder und Reifen am Trapez sowie bei der Akrobatik eine Polestange. Dabei wurden auch kleine Geschichten erzählt und die Zuschauer, die ganz nah an der Manege saßen, in die Show aktiv miteinbezogen. Hier zeigen wir die schönsten Bilder von diesem unvergesslichen Zirkusabend.