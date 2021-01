Wattenscheider Kult-Gastronom hört auf: Aus fürs Charivari

Wattenscheid. Über Jahrzehnte hat Manfred Ortmann die Kneipenszene in Wattenscheid mitgestaltet. Zuletzt im Charivari. Jetzt ist Schluss - mit Ausverkauf.

"Es wird ein neues Charivari geben", hatte Manni Ortmann vor Jahren mehr als überzeugt gesagt - und lag richtig. Nach dem Auszug der Kultkneipe im Wattenscheider Bahnhof gab es 2016 eine Fortsetzung im "Gastro 09", dem Vereinsheim der SG Wattenscheid 09 an der Berliner Straße. Aber jetzt soll definitiv Schluss sein.

Gründe: "Ein Jahr keine Einnahmen, durch Corona sowieso, wir werden beide 65, und in den letzten drei Jahren war ich 555 Tage im Krankenhaus." Manni Ortmann hat einen kurzen Abschiedsgruß auf Facebook gepostet und selber nicht mit dem riesigen Echo gerechnet. Es haben sich so viele Freunde, Wegbegleiter und Anhänger gemeldet, dass er sich mit Ehefrau Moni doch zu einem "Ausverkauf" der Ausstattung der Kneipe entschlossen hat. Alles soll raus, Kartons voller Gläser stehen bereit. Am Samstag (23.) von 11 bis 14 Uhr können sich Interessierte kostenlos mit Gläsern eindecken. Andere Stücke aus dem Mobiliar können erworben werden.

Immerhin kennen viele die Möbel, Bilder und den Schriftzug "Charivari" aus der Zeit am WAT-Bahnhof, vor allem durch die Live-Konzerte und die Whisky-Verkostungen, die "Tastings". Referenten aus den Highlands oder den USA kamen nach Wattenscheid.

Bei den Konzerten will Manni die Gesamtzahl nicht einmal schätzen. Ein paar Namen kommen da spontan, "die Black Devils, aber die alten, oder, klar, Simply Seven", lokale Künstler, dazu etwa auch Heinz-Rudolf Kunze. Eine Sensation, daran erinnert er sich gern, war der Auftritt von Jo Hartmann und Band, "das hat richtig Spaß gemacht".

Gerade soll ein Möbelstück hinausgerollt werden, "Jürgen Dieckmanns Bütt", meint Manni versonnen, "immer zu Allerheiligen hatte der sein neues Programm". Der Wattenscheider Kabarettist war im Charivari ebenfalls Stammgast.

1983 eröffneten Manni und Moni das „Baguette" an der Otto-Brenner-Straße, zogen dann mit um an die Voedestraße, eröffneten 1990 die „Destillery" an der Swidbert-/Hochstraße. Im Charivari am Bahnhof kam das Ende, weil der Bahnhof verkauft werden sollte. Ein Plan, der erst vor einem Jahr tatsächlich umgesetzt wurde.

Aber so richtig wie an der alten Adresse hat es dann am Stadion Berliner Straße nicht mehr geklappt. "Die Bewirtschaftung in einem Vereinsheim ist schwer gewinnbringend umzusetzen", so Manni. Die Clubführung der SG hat ihm nun einen Aufhebungsvertrag zum 31. Januar angeboten, und Manni hat nicht gezögert.

Kartons voller Gläser und das Klavier

Hier soll nun Schluss sein, "unsere aktive Kneipenzeit ist vorbei". Seit einer Notoperation sitzt er im Rollstuhl, der linke Vorderfuß musste amputiert werden. Das Leben als Selbständiger, als Wirt, ließ ihn den Diabetes herunterspielen, bis Lebensgefahr bestand.

Ein paar der Guinness-Gläser, etwas vom Spirit des Charivari soll bald wieder auftauchen. Denn Maria Ferreira will die Whisky-Tastings in Wattenscheid fortsetzen. Dann in ihrem Café BelMar am Alten Markt.