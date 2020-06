Wattenscheider Märchen beginnen nach der Corona-Quarantäne

Die aktuelle Corona-Pandemie kreativ nutzen, diesen Vorsatz fassten sich Jan Bühlbecker und Isabel Schmiedel aus Wattenscheid. Die beiden Studierenden haben ihn gehalten und ihr erstes gemeinsames Buch veröffentlich: „Märchen nach Corona - Quarantäne hinter den sieben Bergen“.

Es ist eine Märchenillustrationssammlung, die der Frage nachgeht, was sich an seit vielen Generationen beliebten Märchen wohl verändern würde, spielten sie ebenfalls während der Corona-Pandemie: „Immerhin werden in Märchen beinahe ständig Prinzessinnen wachgeküsst, Hände geschüttelt oder große Feste abgehalten“, erklärt Isabel Schmiedel. „Wir wollten deswegen darstellen, wie sich die Märchen verändern würden, wenn Rotkäppchen den Geschenkkorb kontaktlos an die Großmutter übergibt oder Rapunzel statt ihr goldenes Haar herunter zu lassen den Prinzen bittet, auf Social Distancing zu achten.“

Rapunzel hält den Prinzen auf Distanz

Außerdem finden unter anderem Dornröschen, Schneewittchen die sieben Zwerge und die Bremer Stadtmusikanten ihren Platz im Buch der beiden Wattenscheider. „Es war uns wichtig zu zeigen, dass es wichtig ist, trotz der großen Herausforderung positiv und lustig zu bleiben“, fasst Jan Bühlbecker die Motivation zum Buch zusammen.

Info und Kontakt Das Buch „Märchen nach Corona - Quarantäne hinter den sieben Bergen“ kann ab sofort bei jeder Buchhandlung bezogen werden. Es kostet 12 Euro. Auch die gängigen Onlinehändler führen es. Auf der gemeinsamen Website von Jan Bühlbecker und Isabel Schmiedel gibt es auch Infos über ihre weiteren Arbeiten: www.comics-fuer-den-weltfrieden.de/shop.

„Wir wollen allen, die sich gerade einsam fühlen oder die von ihrer Arbeit zum Beispiel in der Pflege oder den Supermärkten gestresst sind, eine kleine Freude machen, sie aufheitern und dabei auch gesellschaftliche Themen wie Hamsterkäufe, die Verfügbarkeit von Schutzmasken und Beatmungsgeräte und den Umgang mit Erntehelfern ansprechen, die im Umgang mit der Corona-Pandemie ja wichtig sind.“

Jan Bühlbecker ist als Poetry-Slammer auch schon im Wattenscheider Jugendtreff Heroes zu sehen gewesen. Foto: Dietmar Wäsche / Archiv

Seit vielen Generationen erzählen sich Menschen gegenseitig Märchen. Tatsächlich sind Märchen mundartliche Erzählungen, die sich als solche im Laufe der Jahrhunderte stets wandeln und weiterentwickeln.

Alle prominenten Figuren vertreten

Jan Bühlbecker und Isabel Schmiedel stellen sich deswegen die Frage, wie gerade die beliebtesten Märchen mit Corona gealtert wären. „Märchen nach Corona – Quarantäne hinter den sieben Bergen“ hat in der Überarbeitung von 17 bekannten Märchen mit einem Augenzwinkern an so mancher Stelle wichtige Korrekturen vorgenommen, damit auch aktuelle Hygiene- und Umgangsregeln eingehalten werden.

Von Rang und Namen in der Märchenwelt

Von den sieben Zwergen über Dornröschen und Rapunzel bis hin zu Rumpelstilzchen sind in dieser

Isabel Schmiedel hat auch eine Illustration des Hattinger Bügeleisenhauses gestaltet. Foto: / Archiv

Comicsammlung alle dabei, die in der Märchenwelt – im deutschsprachigen Raum – Rang und Namen haben.

Jan Bühlbecker, geboren 1995, kommt aus Bochum und ist seit fast sieben Jahren und mit über 300 Auftritten Poetry Slammer sowie seit rund zehn Jahren parteipolitisch und in Vereinen und Verbänden aktiv. Er studierte berufsbegleitend General Management und studiert aktuell Politik, Geschichte und Sozialwissenschaft. www.jan-buehlbecker.de.

Isabel Schmiedel, geboren 1996, kommt aus Hattingen und ist Illustratorin, animiert und dreht Filme und steht als Livezeichnerin sowie Sängerin und Poetry Slammerin auf der Bühne. Engagiert ist auch sie in der Aufklärungsarbeit zu seltenen Krankheiten. Sie ist studierte Mediendesignerin und studiert aktuell Medienwissenschaft. www.isabel-schmiedel.com.