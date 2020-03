Wattenscheiderin schreibt Reiseführer für Kinder über Bali

Die balinesische Welt durch Kinderaugen betrachtet Birgitta Kuhn (33). Die Wahl-Wattenscheiderin bereiste mit Sohn Fynn (6) und Ehemann Stephan (36) vier Monate lang die Welt.

Geblieben sind zahlreiche Eindrücke und Erinnerungen – und etwas Handfestes: „Bali for kids“ heißt der erste Reiseführer von Autorin Birgitta Kuhn. Bester Ratgeber, Tester und Assistent: Sohn Fynn, genannt „Krümel“.

Viele Ideen und Notizen

Familie Kuhn während ihrer Weltreise beim Sonnenuntergang auf der Insel Koh Phangan in Thailand. Foto: Kuhn

„Relativ am Anfang unserer Weltreise, in Thailand, hatte ich immer wieder Ideen im Kopf, wie so ein Kinderreiseführer idealerweise aussehen könnte. Ich hatte mir schon mehrere Notizen gemacht, als mir einfiel, dass ich erst einmal schauen sollte, was es dazu auf dem Markt schon gibt“, sagt Kuhn über die Anfänge ihres Erstlingswerks. Im Internet stieß sie auf den Verlag „World for kids“, der Kinderreiseführer veröffentlicht. „Das Konzept fand ich sehr gelungen und es kam meinen Ideen sehr nahe.“

Die Wattenscheiderin, die seit ihrer Kindheit „leidenschaftlich gerne schreibt“, nahm Kontakt auf, machte auf ihren Blog „Krümels große Reise“ aufmerksam und hatte Glück: „Die Verlegerin konnte sich eine Zusammenarbeit mit mir als Fremdautorin gut vorstellen und suchte gerade zufällig noch jemanden für das Ziel Bali.“

Sohn als Ratgeber

Zwei Wochen verbrachte Familie Kuhn auf der indonesischen Insel. Maßgeblich für den Inhalt waren – natürlich – die Eindrücke des Nachwuchses, erzählt die Autorin: „Alles was Fynn besonders interessiert, geschmeckt oder verwundert hat, ist in den Reiseführer mit eingeflossen.“ Das Gerüst wird dabei vorgegeben, Kapitel wie „Essen und Trinken“ sowie „Bäume und Pflanzen“ gehören zum Standard. „Welche Speisen, Getränke, Pflanzen ich darin dann zum Thema mache, war aber mir überlassen.“

Kultur und Kulinarisches

Fynns Favorit hält es dabei mit Gelassenheit: „Er würde ganz klar sagen, dass es ihm bei den Schildkröten und der -schutzstation am besten gefallen hat. Dort hat er eine kleine Babyschildkröte adoptiert und spricht noch heute davon.“ Den gefährdeten Meeresschildkröten wird ein eigenes Kapitel in Form einer Geschichte über die balinesische Halbinsel Pulau Serangan („Schildkröteninsel“) gewidmet.

Wo der Kakao wächst

Diese hat Donny, ein deutschsprachiger Guide, Familie Kuhn erzählt - und grundsätzlich Eindruck bei Fynn hinterlassen: „Donny hat uns viel über die Kultur der Balinesen erzählt, Pflanzen und Früchte gezeigt, aufgeschnitten und auch probieren lassen. Dabei hat er Fynn immer wieder super einbezogen, so dass er sehen konnte, wo zum Beispiel der Kakao herkommt.“

All das vermittelt der Reiseführer durch die kindlichen Augen des Protagonisten „Tim“, den Illustratorin Charis Bartsch erschaffen hat. Er lernt neugierige Affen kennen, sieht Vulkane und berühmte Schattenspieler, probiert das abwechslungsreiche indonesische „Streetfood“ und lernt, sich den traditionellen Sarong – einen Wickelrock – zu binden. Wer Tims Reise begleitet, hat im Buch immer wieder die Möglichkeit, eigene Erinnerungen festzuhalten, zu malen, zu kleben, zu gestalten.

Leipziger Buchmesse war geplant

Vorgestellt hätte Birgitta Kuhn ihren Reiseführer eigentlich auf der Leipziger Buchmesse. Doch auch diese Veranstaltung wurde wegen des Coronavirus abgesagt: „Ich hatte vollstes Verständnis für diese Sicherheitsvorkehrung. Trotzdem war ich, so wie alle im Verlag, immens traurig“, weiß die Wattenscheiderin die Entscheidung in den aktuellen Zeiten einzuordnen. „Gesundheit geht in jedem Fall vor. Wenn ich es zu entscheiden gehabt hätte, hätte ich nicht anders gehandelt.“

Die Weltreise 2018/19 halte sie noch immer für richtig und wolle sich jetzt auch nicht zu verrückt machen lassen. „Natürlich halte ich mich derzeit an alle empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen und mache mir um die aktuelle Situation Gedanken.“ Ob der Reiseführer auf Tour gehe, werde derzeit ebenfalls überlegt. Möglich wären Vorstellungen zum Beispiel in Büchereien – das alles natürlich nach der Corona-Krise.