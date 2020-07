Zeuge beobachtet Kinder bei Einbruchsversuch in Wattenscheid

Wattenscheid-Eppendorf. Zwei Kinder wollten in ein Vereinsheim in Wattenscheid-Eppendorf einbrechen. Ein Zeuge sah dies und sprach sie daraufhin an.

Die Kinder flüchteten anschließend. Am Dienstagnachmittag, 28. Juli, gegen 17 Uhr hatte der Zeuge laut Polizei die beiden Minderjährigen, etwa zwölf Jahre alt, beobachtet. Sie versuchten, eine Tür an dem Vereinsheim an der Straße In der Mark 117 aufzuhebeln. Als der Zeuge die beiden ansprach, flüchteten diese in den nahe gelegenen Südpark.

Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich unter der Rufnummer 0234/ 909-8405 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).

Weitere Nachrichten aus Wattenscheid lesen Sie hier.