80 Vorschläge für das neue Logo der Gemeinde Schermbeck

Schermbeck Nachdem der Rat das Thema von der Tagesordnung nahm, wird nun der Fachausschuss über das künftige Corporate Design entscheiden.

Wie wird Schermbeck künftig für sich werben? Mit welchem Logo wird sich die Gemeinde an der Lippe demnächst präsentieren?

Eigentlich wollte der Rat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2020 darüber beraten, doch dann würde der Tagesordnungspunkt „Ideenwettbewerb zur Einführung eines Corporate Design (Logo) für die Gemeinde Schermbeck“ kurzfristig doch noch – bei zwei Gegenstimmen - von der Tagesordnung abgesetzt.

Dieses emotionale Thema soll nun in der ersten Sitzung des neuen Bau-, Liegenschafts-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusförderungsausschusses ausführlich erörtert werden. Diese Sitzung beginnt am Donnerstag, 4. Februar, um 16 Uhr im Begegnungszentrum des Schermbecker Rathauses.

Zahlreiche Vorschläge gibt es bereits: Die Ausschussmitglieder haben nun also die Qual der Wahl zwischen sage und schreibe 80 Entwürfen.

Vorschlag der Verwaltung abgelehnt

Eigentlich würde sich die Gemeinde Schermbeck schon längst mit einem neuen Logo schmücken. Doch das scheint gar nicht so einfach zu sein. Der Haupt- und Finanzausschuss hatte in seiner Sitzung am 10. März das von der Verwaltung vorgeschlagene jedoch abgelehnt.

Dem Sieger winken 1000 Euro

Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, zur Erstellung eines Logos einen Ideenwettbewerb zu initiieren und drei Preise als Anreiz auszuloben: Der Sieger soll 1000 Bekommen, der Zweite 500 Euro und der Dritte immerhin auch noch 250 Euro.

Der Beschluss dieser Sitzung sah eigentlich vor, dass die endgültige Entscheidung über ein neues Logo der Gemeinde Schermbeck im Rat gefällt werden soll. Doch nun wollen die Politiker doch lieber den Fachausschuss entscheiden lassen.

18 Künstler reichten Entwürfe ein

Insgesamt sind bei der Gemeinde Schermbeck 80 Entwürfe von 18 Einsenderinnen und Einsendern eingegangen. Um eine neutrale Entscheidung treffen zu können, wurden den Ratsmitgliedern die verschiedenen Entwürfe ohne Nennung der Einsender als Anlage der jüngsten Ratsunterlagen vorgestellt.

Da der Relaunch der gemeindlichen Internetseite (www.schermbeck.de) im Jahr 2021 erfolgt und bereits im ersten Quartal das Layout festgelegt werden muss, sei eine schnelle Entscheidung für ein neues Corporate Design erforderlich, damit das Logo in die Gestaltung der neuen Internetseite einfließen und eingebunden werden könne, heißt es von der Verwaltung. Eile scheint also geboten, genug Vorschläge liegen ja nun auf dem Tisch.

