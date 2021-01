93-Jährige bei Unfall in Wesel schwer verletzt

Wesel Die Seniorin überquerte die Straße mit ihrem Rollator, als ein Auto sie anfuhr. Sie wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Schwere Verletzungen erlitt eine 93-jährige Frau bei einem Unfall am späten Montagnachmittag. ein Weseler fuhr gegen 17.40 Uhr mit dem Auto auf der Hamminkelner Landstraße in Richtung Ackerstraße. In Höhe der Hausnummer 14 kam fuhr er die Seniorin an, die mit ihrem Rollator die Straße in Höhe Einmündung Memeler Straße überquerte. Ein Rettungswagen brachte die alte Frau ins Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird. Nach Polizeiangaben besteht keine Lebensgefahr.