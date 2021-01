Judith Raadts (vorne links), Nina Schelenz (daneben) mit Marie Schettler (hinten links) und Amelie Terhorst überreichten das Geld für die Kinder, die Weihnachten in der Klinik verbringen mussten.

Soziales Abiturienten spenden für junge Hospital-Patienten in Wesel

Wesel Denn nicht alle Kinder konnten Weihnachten zu Hause verbringen. Einige mussten in der Kinderklinik des Marien-Hospitals bleiben.

Das war eine besonders schöne Geste zum Fest: Vier ehemalige Schülerinnen des Konrad-Duden-Gymnasiums in Wesel spendeten im Namen der diesjährigen Abiturienten 155 Euro für junge Patienten der Kinderklinik im Marien-Hospital. Von dem Geld wurden Kuscheltiere und Spiele gekauft und an die Mädchen und Jungen übergeben, die während der Weihnachtstage in der Klinik bleiben mussten und nicht nach Hause konnten.

Die Abiturienten hatten für einen Abiball im Sommer gesammelt, doch wegen der Corona-Pandemie war nur eine Feier im kleineren Rahmen möglich. So blieb ein Betrag übrig.

Vier, die sich im Marien-Hospital Wesel auskennen

Er wurde von Nina Schelenz, Marie Schettler, Amelie Terhorst und Judith Raadts übergeben. Alle vier kennen das Marien-Hospital gut: Amelie Terhorst, die Medizin studieren möchte, machte dort ein Praktikum; Nina Schelenz und Judith Raadts sind in der Ausbildung zur Pflegefachfrau, und Marie Schettler absolviert momentan ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Klinik.

