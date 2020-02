ADFC: Kreis Wesel hat Nachholbedarf beim Radtourismus

Übereinstimmend berichten die Touristiker aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck, dass vor allem Radwandern im Kreis Wesel offenbar ein hohes Gut ist. Dies zeigte sich jetzt wieder am Gemeinschaftsstand des Kreises Wesel auf der Touristikmesse in Kalkar. Kein Wunder, dass ein großes grünes Fahrrad auch optisch die Besucher anlockt, die sich dicht um die Info-Theke drängen.

Ein rüstiges Rentner-Ehepaar lässt sich gerade von Eva Klimeck, der „Radfahrbeauftragten“ des Kreises, die nagelneue Karte mit dem Knotenpunktsystem für Radtouren im Kreis Wesel erklären. Der 69-jährige Siert Vos ist mit seiner Frau Lis (72) extra aus dem niederländischen Huissen nahe Arnheim zur Touristikmesse gekommen. Er sagt: „Wir schnallen unsere Fahrräder hinten ans Auto, fahren rund eine Stunde nach Deutschland und suchen uns dann Tagestouren von etwa 60 bis 70 Kilometern.“ Der Rentner ist begeistert: „Toll, was es im Kreis Wesel alles für Möglichkeiten gibt.“

Wichtigkeit des Radtourismus wurde endlich erkannt

Dies kann Peter Zelmer nur bestätigen. Der 57-Jährige ist Vorsitzender des ADFC Hamminkeln und wirbt mit am Stand des Kreises Wesel fürs Radwandern. Und er redet Klartext: „Fahrrad-Tourismus wird immer populärer, doch Verwaltung und Politik waren einfach nicht schnell genug und haben die Entwicklung lange verschlafen. Münster ist uns mindestens zehn Jahr voraus, dabei haben wir als ADFC schon darauf gepocht, mehr Mut aufzubringen.“ Der Radfahr-Experte will aber nicht nur meckern: „Es ist zwar viel zu spät, aber trotzdem natürlich gut, dass der Radtourismus jetzt endlich als wichtig erkannt wurde und nun vorangebracht wird.“

Erstmals präsentierte sich das LVR-Niederrheinmuseum Wesel auf der Touristikmesse in Kalkar. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Sabine Hauke aus Mehrhoog ist beim Kreis Wesel für Tourismusförderung zuständig. Auch sie nennt die „einfach traumhafte Landschaft“ am Niederrhein als ein großes Pfund, womit die Region punkten kann. Auch sie bestätigt, dass viele Gäste für Tagesausflüge in den Kreis Wesel kommen, dann gerne konkrete Ziele ansteuern.

Hamminkeln bietet besondere Ort für Touristen

In ihrer Heimatgemeinde gebe es da vielseitige Angebote: „In Hamminkeln haben wir besondere Orte wie das Schloss Ringenberg, das Humberghaus in Dingden und natürlich das Kloster Marienthal. In der Dingdener Heide kann man wunderschön wandern, verschiedene Firmen wie Bovenkerk und van Nahmen bieten auch Betriebsführungen an.“ Hauke hat eine kleine Holzkiste mit grün gefärbten Eiern vor sich stehen. Diese werben für eine besondere Attraktion in Hamminkeln: Die Tour de Flur am Sonntag, 21. Juni – an diesem Tag sind Gäste eingeladen per Rad die Landwirtschaft und mehrere Betriebe rund um Loikum auf einer 15 Kilometer langen Tour zu erleben.

Hansefest und Kulturnacht stehen bei Wesel-Touristen hoch im Kurs

Alexander Jordans von Wesel-Marketing steht hinter einem goldenen Esel, der auf die Hansestadt aufmerksam macht. Er hat die Beobachtung gemacht, dass viele Messe-Besucher gezielt auf ihn zukommen und nach bestimmten Veranstaltungen in Wesel fragen: „Vor allem das Hansefest und die Kulturnacht stehen hoch im Kurs, darauf werde ich ganz oft angesprochen“, so der Touristiker, der in diesem Jahr aber auch zwei Besonderheiten am Auesee anpreist: das Bulli-Summer-Festival Anfang September sowie das Sommerkino zwei Wochen zuvor.

Und Jordans hat auch eine für ihn überraschende Erfahrung gemacht: „Komischerweise haben schon mehrere Leute nach dem Wochenmarkt am Dom gefragt – offenbar ist der weit über Wesel hinaus bekannt und zieht auch Besucher von außerhalb an.“

Schermbeck punktet auf der Touristikmesse mit Süßem

Damit diese Gäste dann länger in der Hansestadt verweilen, hält der Marketing-Mann sechs Flyer zu den sechs Wesel-Touren bereit. Auch er hat das Interesse an Wander- und Radtouristen registriert: „Im Zusammenspiel mit Wasser und Natur können wir da punkten“, so der Touristiker.

Die Gemeinde Schermbeck punktete auf der Messe mit Süßem zum Naschen: Touristikfachfrau Birgit Lensing lockte Besucher mit „Schermbeck-Amerikanern“ samt essbarem Gemeinde-Logo und Ortsschild an. Diese von Bianca Dickmann, der Zuckerbäckerin aus Schermbeck, für die Touristikmesse entworfen Leckereien fanden reißenden Absatz. Und auch inhaltlich hatte die Gemeinde einiges zu bieten: „Etwa ein Viertel der Interessenten sind Niederländer, die meisten fragen nach Radwandern und Ausflügen, einige auch nach Übernachtungsmöglichkeiten. Häufig gibt es Anfragen für ganze Gruppen, die gerne eine Betriebsführung mitmachen oder ein Museum ansteuern“, erläutert Lensing.