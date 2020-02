Ärger um Birthes Büdchen auf dem Deich bei Perrich

Für die Radfahrer ist es längst der Treffpunkt Nummer eins auf dem Rheindeich. Selbst Radtouristen aus der Schweiz und England waren schon zu Gast bei „Birthes Büdchen“ in Perrich. Besonders beliebt war das kurze Pläuschchen auf der Couch vor dem Büdchen. Doch die Zukunft der beliebten Anlaufstelle steht in den Sternen, nachdem der Deichverband Duisburg-Xanten das Aufstellen der Couch in einem Schreiben untersagt hat.

Beschwerde wegen Ruhestörung

„Das Thema schlägt derzeit hohe Wellen, sehr zu unserem Bedauern“, sagt Geschäftsführer Berthold Schwenke. Man habe seinerzeit die Duldung für eine Couch erteilt, relativ schnell seien aber eine zweite Couch sowie Stehtische und Stühle hinzugekommen – „ohne unser Einverständnis“, wie Schwenke betont. Und das bleibe in allen Diskussionen unerwähnt. Genauso wie die Beschwerde wegen Ruhestörung, die schon 2017, kurze Zeit nach der Eröffnung des Büdchens, bei der Stadt eingegangen sei.

Auch der Alkohol ist ein Problem: Bei fehlender Ausschankgenehmigung darf kein Alkohol im Umkreis von 50 Metern zur Verkaufsstelle getrunken werden. Alkohol dürfe zwar verkauft, aber nicht direkt am Büdchen getrunken werden. Auch Beschwerden von Familien mit Kindern habe es gegeben. „Wenn es bei der einen Couch geblieben wäre“, so Schwenke, „hätten wir damit leben können.“ Zudem habe der Deichverband die Couch gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf verteidigt, die aus Sicherheitsgründen eigentlich dagegen war. Doch die momentane Situation sei weit entfernt von dem, „was wir geduldet haben“.

Deichverband unterstützt Idee grundsätzlich

Auch weil ein Nachbar jetzt den Antrag gestellt hat, ebenfalls Tische und Stühle auf dem Deich aufstellen zu wollen, blieb dem Deichverband keine andere Wahl als das Verbot. „Wir können dem einen nicht verwehren, was wir dem anderen zusagen“, so Schwenke. Und die Folge wäre, dass weitere Nachbarn ihre Stühle auf den Deich stellen könnten. Berthold Schwenke sei auch persönlich enttäuscht darüber, dass Birthe Ledwig nicht zuerst das Gespräch mit dem Deichverband gesucht habe, sondern direkt mit dem Thema in die Medien gegangen sei. „Es ist doch naheliegend, dass man miteinander spricht und nicht über Dritte geht.“ Dabei räumt der Geschäftsführer des Deichverbandes ein, dass man die Idee grundsätzlich unterstütze. „Aber nicht in diesem Ausmaß.“

Couch ist das Markenzeichen

Als Inhaberin Birthe Ledwig im November das Schreiben des Deichverbandes erhielt, war sie aus allen Wolken gefallen. „Ich war so geknickt“, erinnert sich die 44-jährige Krankenschwester. Denn der Kiosk sei für sie eine Herzenssache, die Couch das dazugehörige Markenzeichen. „Ich mache nur weiter, wenn ich eine Couch aufstellen darf.“ Dass Birthe Ledwig und ihre Familie weiter machen, wollen alle – die Welle der Unterstützung ist derzeit speziell in den sozialen Medien wahnsinnig groß: Die am Samstag von einem Büdchen-Fan gestartete Online-Petition haben bereits über 1000 Bürger unterschrieben. „Die Resonanz ist riesig, der Ort liebt das Büdchen. Toll, dass alle so hinter mir stehen.“ Eins aber ist für Birthe Ledwig bei all dem Hype wichtig: „Ich will keinen Ärger haben mit der Nachbarschaft. Und ich möchte unbeschwert und glücklich leben.“

210 Tage im Jahr geöffnet

Auf der anderen Seite sei es schwierig, die vielen Besucher davon abzuhalten, auf den Deich zu gehen. Man habe nur mehr Sitzmöglichkeiten schaffen wollen, um dem Ansturm gerecht zu werden. Und teilweise brächten die Gäste auch ihre eigenen Stühle mit. „Das fällt immer auf den Kiosk zurück“, sagt Birthe Ledwig. „Aber wo sollen die Leute hin?“ 210 Tage war das Büdchen im vergangenen Jahr geöffnet, an den Wochenenden kamen bis zu 1000 Besucher. Die vielen Radfahrer und Spaziergänger würden sich freuen, wenn es bei Birthe auch im kommenden Sommer eine kühle Erfrischung auf dem Deich gibt. Vielleicht auch ohne auf der Couch Platz zu nehmen...