Hünxe. Die Hünxer Bürger sind wieder aufgefordert, sich zu engagieren. Die Aktion „Saubere Landschaft“ steht vor der Tür. Anmeldung bis zum 13. Februar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktion Saubere Landschaft in Hünxe: Jetzt anmelden

Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Hünxer Bürger sowie Vereine zur bewährten Aktion „Saubere Landschaft“ erwartet. Die Gemeindeverwaltung lädt alle Mitbürger herzlich zur Teilnahme ein. Am Samstag, 21. März, um 8.30 Uhr, treffen sich die Sammler an folgenden Orten: - Feuerwehrgerätehaus/Sportplatz Bruckhausen, Feuerwehrgerätehaus Bucholtwelmen, Feuerwehrgerätehaus Hünxe, Gesamtschule Hünxe, Rathaus Hünxe, Parkplatz „Surfsee“ in Bruckhausen, Tenderingsweg, Schützenhalle Drevenack, Schützenhalle Gartrop-Bühl, Schützenhalle Krudenburg.

Sammelsäcke und Arbeitshandschuhe werden von der Gemeinde Hünxe gestellt. Außerdem gibt es mittags eine Stärkung am Bauhof der Gemeinde Hünxe. Bürger oder Vereine melden sich bitte bis zum 13. März 2020 beim Ordnungsamt der Gemeinde Hünxe unter der Mail-Adresse ordnung@huenxe.de an. Ansprechpartner ist Fabian Worm, 02858/69118.