Altweiber in Wesel – die Macht bleibt fest in Frauenhand

Noch mehr Frauenpower als ohnehin schon war am Donnerstag im Weseler Rathaus angesagt, denn passend zu Altweiber gab Bürgermeisterin Ulrike Westkamp symbolisch die Macht an Karnevals-Prinzessin Marja Rusch weiter. Kein Wunder, dass die Männer beim Rathaussturm ab 11.11 Uhr nicht besonders gut wegkamen...

So stellte die Bürgermeisterin gleich zu Beginn fest: „Frauen haben doch überall das Sagen, diesem Umstand müssen wir Rechnung tragen.“

Da auch im Weseler Rathaus immer mehr Wert auf Gleichberechtigung der Geschlechter gelegt wird, forderte sie: „Ich finde, ein Karnevalstag für Männer muss her! In Zeiten der Gleichstellung ist das nur fair. An diesem Tag können die Männer dann denken, dass sie die Welt-Geschicke lenken.“

Westkamp schlägt „Altkerletag“ vor

Voller Mitleid ergänzte Westkamp noch: „Wir wollen ja nicht, dass die Männer leiden.“ Deshalb regte sie an, den Altweibertag im kommenden Jahr umzubenennen – in „Altkerletag“ oder „Altmännertag“.

Die Bürgermeisterin kündigte aber erstmal „eine Offensive der wilden Weiber“ an, riet allen Frauen allerdings: „Fasst die Männer aber behutsam an! Wer weiß wofür frau sie noch gebrauchen kann. Denkt daran, wie sensibel Männer sind – in jedem Manne steckt schließlich ein Kind.“

Da klatschte unter den bunt kostümierten Karnevalisten im Rathausfoyer auch ihr Bürgermeister-Gegenkandidat Sebastian Hense Beifall. Doch als Westkamp dann Sekunden später sagte, eine Frau als Chefin sei gar nicht so schlimm, applaudierte der CDU-Vorsitzende nicht mehr…

Ulrike Westkamp verbündete sich schnell mit Obermöhne Prinzessin Marja und überreichte ihr den großen silbernen Rathausschlüssel, was die Büdericherin sichtlich genoss und gleich fortfuhr, über die Männern zu lästern.

Sie machte sich sogar über ihren Mann, Prinz Pascal, lustig, der seit der Proklamation mit einer Strumpfhose und langer Feder am Hut durch die Gegend laufe.

Auch der CDU-Fraktionschef, der zum Gefolge des Prinzenpaares gehört, bekam sein Fett weg: „Jürgen Linz hat sich bestimmt ein SPD-Tattoo auf den Hintern tätowiert“, berichtete Marja Rusch, die ebenfalls klarmachte: „An der Spitze muss immer eine Frau stehen!“



Um dies zu untermauern, griffen die beiden mächtigsten Frauen der Hansestadt dann auch noch zur Schere und schnappten sich zwei hochrangige Stadt-Mitarbeiter: Ulrike Westkamp schnitt Dezernent Rainer Benien die babyblaue Krawatte durch – Prinzessin Marja stutzte den schicken Schlips des neuen Kämmerers Klaus Schütz.



Wesel helau und Feldmark quanzum

Mit lautem „Wesel, helau“, „Feldmark quanzum“ und „Frauenpower Rathaussturm“ gaben die wilden Weiber dann den Startschuss fürs fröhliche Feiern.

>>> PRINZ PASCAL VERSTECKT SICH HINTER EINER MASKE:

Viele dürften ihn gestern kaum erkannt haben: Karnevalsprinz Pascal Rusch kam im knallroten Anzug und mit einer Gesichtsmaske, die ihn nahezu unkenntlich machte, zum Weseler Rathaussturm. Dass er den wilden Weibern aber auch nicht ganz abgeneigt war, beweis seine Krawatte mit dem Aufdruck „Küss mich!“