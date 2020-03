Bienen-Seuche: Imker im Kreis Wesel sind nach Fall gewarnt

Es war der erste Fall der Amerikanischen Faulbrut (AFB), der in diesem Jahr den Kreis Wesel traf: In einem Bienenstand in Rheinberg wurde die für Bienen ansteckende Krankheit festgestellt. Ein Sperrbezirk wurde eingerichtet. Bislang sind beim Kreis-Veterinäramt keine weiteren Meldungen eingegangen, sagt die stellvertretende Leiterin Dr. Susanne Diekmann. Da die betroffenen Bienen aus dem Münsterland zugekauft waren, ist sie optimistisch, dass es dabei auch bleibt. Auch die weiteren im Sperrbezirk untersuchten Bienen seien zunächst klinisch unauffällig gewesen.

Die Amerikanische Faulbrut ist für Menschen ungefährlich, auch der Verzehr von Honig ist kein Problem. Allerdings übertrage sich die anzeigepflichtige Krankheit über Sporen weiter, so Dr. Diekmann. Symptomatisch sind die absterbenden Bienenlarven, die sich in eine braune, fadenziehende Masse verwandelten. Die Krankheit ist keine neue Bedrohung für Bienenvölker, sie grassiere das ganze Jahr, Fälle gebe es bundesweit, so Dr. Diekmann, die auf eine Übersicht des Friedrich-Löffler Instituts verweist. Dort tauchen im Oktober auch Fälle aus Bayern, Hessen und Brandenburg auf, in diesem Sommer gab es auch Fälle in Kleve und Essen.

Neue Imker informieren

Die Imker im Kreis waren nach der Meldung aus Rheinberg alarmiert, so auch Stefan Findt, Vorsitzender beim Imkerverein Hamminkeln-Wesel. Unmittelbar nach der Nachricht des Kreises habe er die anderen Vereinsmitglieder informiert und davor gewarnt, Bienenvölker aus Rheinberg aufzunehmen. „Das ist für uns sehr nah.“

Es komme vor, dass Imker im Winter gemeinsame Stellplätze für ihre Bienenvölker nutzten. Habe ein Imker aus dem Sommer mehr Jungvölker übrig, sei es auch üblich, dass untereinander verkauft oder getauscht werde. „Dadurch kann sich die Krankheit verbreiten“, sagt Findt. Denn: Nur wenn Bienen in einen anderen Kreis wechseln, muss ein Gesundheitszeugnis ausgestellt werden, erklären Dr. Diekmann und Stefan Findt.

Politik Imker verzeichnen auch im Kreis Wesel Zuwachs Im Kreis Wesel sind 479 Imker gemeldet, die meisten davon sind laut Dr. Susanne Diekmann Imker aus dem Hobbybereich (ein bis zu 50 Völker). Es gebe aber auch Imker mit über 200 Bienenvölkern.

In den vergangenen Jahren hat die Imkerei immer mehr Aufmerksamkeit erhalten. Ein Trend, den sowohl das Veterinäramt im Kreis Wesel wie auch Stefan Findt in seinem Verein bestätigen können.

Das schlägt sich auch in der Altersstruktur nieder. „In den vergangenen Jahren hat sich der Altersdurchschnitt um 20 Jahre gesenkt, das ist auch sehr positiv", sagt Stefan Findt.

Die Imkervereine Hamminkeln Wesel und der Imkerverein Hünxe bieten auch regelmäßig Treffen und Schulungen für neue Imker an. Kontakt Hamminkeln/ Wesel: www.imkerverein-hamminkeln-wesel.com, Kontakt Hünxe: 02858/82425 (Eckhard Uhlenbruck).

Stefan Findt aus Wesel ist seit acht Jahren Imker, hat sechs eigene Völker und ist Bienensachverständiger. Im Verein konnte der Imker in den vergangenen vier Jahren einen Mitgliederzuwachs beobachten, inzwischen sind es 99 Mitglieder. Daher sei es auch sehr wichtig, neue Imker über die Amerikanische Faulbrut zu informieren.

Hygiene und Gesundheitszeugnis

Im Gegensatz zu der Varroamilbe ist die Amerikanische Faulbrut eine Bedrohung, vor der sich Imker nur bedingt schützen können. Es sei wichtig, Hygienevorschriften einzuhalten und beim Zukauf auf das Gesundheitszeugnis zu achten, so Dr. Susanne Diekmann. Trotzdem können sich die Bienen aber infizieren. Ein anderes Problem nennt Findt: Im Ausland werde die Seuche mit Antibiotikum behandelt, die Sporen aber blieben so im Honig. „Wir haben 90 Prozent Importhonig in Deutschland", erläutert Findt.

Bienen würden etwa die nicht entleerten Honiggläser in Containern riechen und sich beispielsweise so infizieren. Die Erkrankung kann für die Imker weitreichende Folgen haben: Es gibt zwar die Möglichkeit, die Völker mit dem sogenannten Kunstschwarmverfahren zu sanieren – die Bienen werden von den Waben entfernt, in gesäuberte, neue Kisten verlagert und ausgehungert, damit sie danach wieder neu brüten können. Zu dieser Jahreszeit sei das Verfahren aber schwierig anzuwenden, weil sich die Bienen jetzt nicht mehr davon erholen könnten: „Kein Volk kann das jetzt noch kompensieren“, sagt Dr. Susanne Diekmann. Die Konsequenz: Die Bienenvölker werden getötet.