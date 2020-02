An diesen Stellen blitzt die Polizei im Kreis Wesel

Kreis Wesel. Zu viele Menschen im Kreis Wesel können ihren Fuß nicht vom Gaspedal lassen und rasen. Deshalb führt die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch

In dieser Woche führt die Polizei wieder Geschwindigkeitskontrollen durch. Am Karnevalsmontag will die Polizei kreisweit unterwegs sein Am Dienstag, 25. Februar: Kamp-Lintfort und Sonsbeck; am Mittwoch, 26. Februar: Hamminkeln und Wesel; am Donnerstag, 27. Februar: Dinslaken und Rheinberg; am Freitag, 28. Februar: Moers und Schermbeck; am Samstag, 29. Februar: Voerde; am Sonntag, 1. März: Xanten. Darüber hinaus müssen Autofahrer im gesamten Kreisgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen.