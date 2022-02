Anmeldungen an der Gesamtschule Hamminkeln starten

Hamminkeln. Ab Freitag können Eltern in Hamminkeln ihre Kinder für die fünfte Klasse oder die gymnasiale Oberstufe an der Gesamtschule anmelden.

Eltern in Hamminkeln können ab Ende dieser Woche ihre Kinder für den neuen fünften Jahrgang und die gymnasiale Oberstufe anmelden. Anmeldungen sind möglich am Freitag, 18. Februar, von 13.30 bis 16.30 Uhr, am Samstag, 19. Februar, von 9 bis 13 Uhr, sowie am Montag, 21. Februar, von 13.30 bis 16.30 Uhr.

Eltern müssen Termin vereinbaren

Zu den erforderlichen Anmeldeunterlagen gehören der Anmeldeschein des Schulträgers, der schuleigene Anmeldebogen, das letzte Zeugnis mit der Schulformempfehlung, die Geburtsurkunde und der eigene Ausweis. Pandemiebedingt ist zudem eine vorherige Reservierung eines Anmeldetermins über die Homepage der Schule erforderlich.

Für eine Anmeldung zur gymnasialen Oberstufe sind das letzte Zeugnis sowie ebenfalls Geburtsurkunde und Ausweis erforderlich. Anmeldetermine können vorab telefonisch unter 02852 506980 vereinbart werden. Die Formulare der Schule können auf der Homepage heruntergeladen werden.

Wer sich vor der Anmeldung nochmals einen Eindruck von der Schule verschaffen möchte, findet dazu – ebenfalls auf der schuleigenen Homepage – einen Film, der die Vielfalt des schulischen Profils, die pädagogische Arbeit und die Räumlichkeiten vorstellt. Über die Homepage der Gesamtschule können auch Termine für eine Anmeldung reserviert werden: www.gesamtschule-hamminkeln.de

