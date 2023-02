In der Nacht zu Mittwoch (15. Februar) wurde in Schermbeck ein Geldautomat der Volksbank (Symbolbild) gesprengt.

Automaten-Sprengung Automat in Schermbeck gesprengt: Gebäude stark beschädigt

Schermbeck. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte einen Geldautomaten der Volksbank in Schermbeck gesprengt. Was bisher zu der Tat bekannt ist.

Automatensprenger haben in der Nacht zu Mittwoch in Schermbeck zugeschlagen und einen Geldautomaten der Volksbank zerstört. Das Gebäude, in dem sich auch zwei Wohnungen befinden, wurde durch möglicherweise zwei Explosionen stark beschädigt.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen berichtet, hatten Anwohner der Straße Kerkerfeld gegen Viertel vor zwei aufeinander folgende Explosionen gemeldet. Durch die Wucht der Detonation wurde die Fassade des Gebäudes erheblich beschädigt, so die Polizei. Die Anwohner verließen deshalb vorsorglich ihre Wohnungen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen keiner von ihnen.

Automatensprengung in Schermbeck: Dunkle Limousine flieht in Richtung B58

Die Zeugen hatten schließlich zwei unbekannte Täter in eine wartende dunkle Limousine einsteigen sehen, die dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung B58 flüchtete. Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Ob und wie viel Geld erbeutet wurde, war zunächst ebenso unklar wie die Schadenshöhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070 zu melden.

