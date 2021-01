Bonita aus Hamminkeln hat einen neuen Produktchef

Hamminkeln Thomas Boddenberg verstärkt das Führungsteam von Bonita-Geschäftsführer Karsten Oberheide. Die beiden kennen sich schon seit langem.

Im Zuge der Sanierung stellt sich das Damenoberbekleidungsunternehmen Bonita personell neu auf. Seit Anfang Januar 2021 ist Thomas Boddenberg (54) als Produktchef bei Bonita an Bord.

In seiner neuen Aufgabe wird Boddenberg mit seinem Team eine enge Kooperation zwischen Design, Einkauf und Vertrieb verantworten und den Dialog zwischen den Bereichen verstärken. Bonita verfolgt eine klare Fokussierung auf die Zielgruppe der Best Ager-Kundinnen, die den Anspruch nach qualitativ wertigen Kollektionen mit exzellenten Passformen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis haben. Dabei ist es , Produkte und Kollektionen so auszurichten, dass sie die Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen erfüllen, sie begeistern und inspirieren. In seiner Funktion wird Thomas Boddenberg daher auch eng mit Designerin Christina Epping und den Lieferanten vor Ort zusammenarbeiten und Partnerschaften aufbauen. Ziel ist es, eine enge Vernetzung vom Design, über die Produktentwicklung, die Fertigung bis hin zum Vertrieb der Kollektionen auf der Fläche herzustellen.

Oberheide und Boddenberg kennen sich seit 20 Jahren

Bonita-Geschäftsführer Karsten Oberheide und Thomas Boddenberg kennen sich seit mehr als 20 Jahren aufgrund ihrer gemeinsamen Tätigkeit in unterschiedlichen Führungsfunktionen bei SinnLeffers beziehungsweise nach der Fusion bei der Wöhrl Gruppe. Die ehemaligen Weggefährten freuen sich darauf, ihre vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit nun bei Bonita fortzusetzen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Thomas Boddenberg einen international erfahrenen Experten für Bonita gewinnen konnten, der die Fashion Branche - angefangen von der Produktentwicklung über den Einkauf bis hin zum Vertrieb kennt. Thomas Boddenberg verfügt über ausgezeichnete Produktkenntnisse eine hohe Produktaffinität und enge Kontakte zu maßgeblichen Lieferanten. Ich bin überzeugt, dass er mit seinem Know-how Bonita auf ihrem eingeschlagenen Weg maßgeblich unterstützen und erfolgreich voranbringen wird", lässt sich Geschäftsführer Oberheide zitieren.

Thomas Boddenberg kommentiert seinen Wesel mit den Worten: „Ich freue mich auf die neue berufliche Herausforderung und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit hoch motivierten Teams. Mit großem Engagement werde ich mich als Teamplayer dafür einsetzen, dass wir den Dialog zwischen Design, Einkauf, Technik und Vertrieb weiter stärken und künftig noch enger und noch vernetzter arbeiten. Denn wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen unsere Kundinnen der Zielgruppe entsprechend mit modernen, qualitativen hochwertigen Kollektionen und perfekten Passformen überzeugen. Das ist . Nur gemeinsam können wir Erfolg haben.“

Von der Pike auf kennengelernt

Thomas Boddenberg blickt auf über 32 Jahre Berufserfahrung in der Modebranche, die er von der Pike auf kennt. Im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn hat er beide Seiten – den Handel und die Industrie – kennengelernt. Schwerpunkte seiner beruflichen Laufbahn bilden rund 20 Jahre bei SinnLeffers beziehungsweise der Wöhrl Gruppe in unterschiedlichen Führungsfunktionen im Einkauf. Vor gut vier Jahren wechselte Boddenberg auf die Industrieseite und war als Bereichsleiter Exklusivmarken/ Sales Director bei der Ospig GmbH in Bremen tätig. In dieser Funktion war er für große Key accounts von der Produktentwicklung bis hin zum Verkauf an diese Handelsunternehmen zuständig.

Thomas Boddenberg ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. In seiner Freizeit ist Boddenberg begeisterter Sportler.

