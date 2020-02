CDU: Minister Reul referiert in Wesel und es wird gewählt

„CDU trifft….“ - diesmal NRW-Innenminister Herbert Reul. Am Samstag kommt er in die Niederrheinhalle Wesel.

Kreis Wesel. Den ganzen Vormittag tagt am Samstag die Kreis-CDU in der Niederrheinhalle in Wesel. Auch Landratskandidat Ingo Brohl soll nominiert werden.

Der CDU-Kreisverband Wesel wird am Samstag, 29. Februar, in der Weseler Niederrheinhalle, An de Tent 1, seinen Landratskandidaten für die Wahl am 13. September nominieren.

Darüber hinaus werden Delegierte für zwei Vertreterversammlungen der CDU Nordrhein-Westfalen zur Aufstellung der Reservelisten für die Verbandsversammlungen des LVR und RVR gewählt. Die 125 Delegierten aus dem Kreis Wesel beginnen mit ihrer Veranstaltung um 13 Uhr.

Zuvor ist bereits NRW-Innenminister Herbert Reul zum Thema „Unser Land sicher machen“ bei „CDU trifft…“ zu Gast. Dabei geht es um die Innere Sicherheit. „Wir freuen uns, dass der dafür zuständige Minister der NRW-Landesregierung zu uns kommt“, unterstreicht Frank Berger.

Nach der Begrüßung durch ihn als Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion sowie Grußworten von Landtagsmitglied Charlotte Quik und Landratskandidat Ingo Brohl hält Reul seine Rede mit der Überschrift „Unser Land sicher machen“. Für die CDU sei Sicherheit das zentrale Anliegen – auch bei der Kommunalwahl. An diesem Ziel kann nach Überzeugung des Ministers übrigens jeder selbst mitwirken nach der Devise „nicht wegschauen, sondern hinsehen – aktiv werden statt sich zurückziehen“.

Die CDU-Kreisvorsitzende Sabine Weiss, die auch parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium ist, wird das Schlusswort sprechen.