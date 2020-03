Comedy trifft Klassik bei den Landhelden in Schermbeck

Auf Einladung der Kulturstiftung Schermbeck, Schermbecker Landhelden, waren die Musik-Kabarettisten Timm Beckmann (Klavier und Synthesizer) und Markus Griess (E-Gitarre) zu einem wahrhaft tollen Konzertabend ins Landhotel Voshövel gekommen.

Das Publikum konnte hier einmal Musikunterricht und Nachhilfe in Sachen Musik in einer ganz besonderen Art erleben. Wer ein Musiklexikon aufschlägt und wissen will, was eine Terz ist, erfährt: eine Terz ist ein Intervall, das drei Stufen einer diatonischen Tonleiter umspannt. Näheres wurde in der Show „Was soll die Terz?“ musikalisch und mit viel Humor präsentiert.

Beethoven ist ein Muss

Gleich zu Beginn erklärte der Essener Beckmann dem Publikum, dass er zum ersten Mal in Schermbeck zu Gast sei und das Problem hatte, von Braunschweig bis hier her gerade einmal über achteinhalb Stunden auf der A 2 unterwegs war. Doch dann ging es los mit einem toll arrangierten Film-Medley mit Melodien aus Pulp Fiction, Mission Impossible, James Bond, Love-Story, Rocky und „Die Fabelhafte Welt der Amélie“. Die Musiker und luden das Publikum zum Mitraten ein und stellten so den ersten Kontakt her.

Natürlich plauderten sie im Beethoven-Jahr über den Komponisten. „Für Komponisten ist Taubheit nicht so schlimm wie Hämorrhoiden“, meinte scherzhaft Beckmann. Die Mondscheinsonate bezeichnete er beispielsweise für Pianisten auf Brautschau als „Dosenöffner“. Er und sein Kollege verstanden es, Klassik auf unterhaltsame Weise darzubieten. So gab es Einspielungen von „Der Wut über den verlorenen Groschen“ und die Europa-Hymne.

Ein lustiger Abend! Foto: Jochen Emde/FFS

Besonders attraktiv gelangen die Darbietungen russischer Komponisten im modernen Pop-Sound. Die Musiker konnten sich hier auf der Bühne richtig austoben. Besonders hartnäckig tauchte das sogenannte Kuckucks-Intervall auf, einst von der irischen Band „Cranberries“ gesungen. Da machte das Publikum mit. Der Meister der Terz, der Kuckuck, ist auch bei Eltern beliebt, wenn diese nach ihren Kindern rufen: „Ke - vin, „Le - na“, „Le - on“. Das wurde schon bei mehrsilbigen Namen schwieriger, aber es klappte („Be - ne - dic - tus“).

Nach der Pause ging es um Nationalhymnen. In Anspielung auf die deutsche Nationalhymne meinte Beckmann: „Mit so einer Hymne kann man ja auch kein Fußball-Weltmeister werden“. Es machte richtig Spaß, was die beiden aus der Komposition von Josef Haydns geklautem „kroatischen Morgenlied „Gott erhalte Franz den Kaiser“ gemacht haben.

Es ertönte eine brillante Film-Erklärung des Films „Titanic“. Aus Bizets „Habanera“ wurde plötzlich unverhofft Hans Albers’ „La Paloma“.

Eigenartige Bandnamen

Immer wieder ließen sich die beiden etwas Neues einfallen. Tschaikowskys „Nussknacker“, der Pate, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd und Reggae gab es zu hören.

Die Frage kam auf, warum Bands so eigenartige Namen wie „The Who“, „Doors“ oder „Preiselbeeren“ (Cranberries) haben.

Fast die ganze Musikgeschichte präsentierten die beiden mit heiteren Dialogen – und gestalteten den Schluss sehr romantisch.

Gemeinsam mit dem Publikum sangen sie „Der Mond ist aufgegangen“. Das Publikum bedankte sich mit lang anhaltendem Beifall für den lustigen Konzertabend.