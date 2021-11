Die Weseler Vereine bitten alljährlich zum Adventsmarkt am Dom in Wesel. In diesem Jahr fällt der Markt erneut aus.

Infektionslage Weitere Absage: Auch der Adventmarkt in Wesel fällt aus

Wesel. Das Adventmarkt-Komitee entschied, den weihnachtlichen Markt nun doch abzusagen. Auch das Sicherheitskonzept konnte den Markt nicht retten.

Die Vorbereitungen waren praktisch abgeschlossen, das Sicherheitskonzept mit einem Zaum auf dem Großen Markt stand – doch am Donnerstagabend entschied sich das Adventmarkt-Komitee nach langer Diskussion, die für den 4. und 5. Dezember geplante Veranstaltung erneut abzusagen.

Somit fällt eine weitere Veranstaltung den rapide steigenden Infektionszahlen zum Opfer. Ebenfalls am Donnerstagabend hatte auch der CAW beschlossen, dass die Prinzenproklamation am Samstagabend nicht stattfinden kann.

Zeitgleich diskutierten die Vereine, die auf dem Großen Markt am zweiten Adventswochenende ihre selbst hergestellten weihnachtlichen Artikel und Spezialitäten verkaufen wollten, über die aktuelle Lage. Wesel-Marketing Chef Thomas Brocker berichtet: „Wir haben die Argumente lange abgewogen. Am Ende fiel die Entscheidung einstimmig.“

Sicherheitsmaßnahmen hätten auf die Stimmung gedrückt

49 Vereine hatten eigentlich für das Wochenende zugesagt. Das Konzept sah eine Aufstellung der Hütten mit viel Abstand, ein komplette Umzäunung des Marktes und Einlasskontrollen vor, die 2G-Regel schreibt die aktuelle Lage grundsätzlich vor. „Die Sicherheitsmaßnahmen hätten auf die Stimmung gedrückt“, so Brocker. Es wäre nicht so wie immer gewesen, daher hat man sich entschlossen, auch in diesem Jahr wieder auf den Markt zu verzichten. Natürlich sei es bedauerlich, dass viele Stunden Vorbereitung nun umsonst waren.

Auch für den Weseler Winter, der am Freitagabend, 27. November, am Berliner Tor eröffnet wird und bis zum 19. Dezember dauern soll, wird es einige Änderungen geben. Das Eislaufen und die Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen sollen weiter möglich sein. Man werde aber über einige Programmpunkte nachdenken, so Brocker. Geplant sind Live-Konzerte, Musikabende mit einem DJ im Zelt und Winterausgaben des Feierabendmarktes.

