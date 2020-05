Corona: Friseure freuen sich auf ihre Kundschaft

Wesel Die Friseusalons in Wesel haben sich auf die Wiedereöffnung am 4. Mai vorbereitet. Angesichts des Kundenansturms öffnen viele bereits am Montag.

"Waschen, Schneiden, Fönen" heißt es ab Montag wieder in vielen Friseursalons. Nach sechs Wochen dürfen die Haarkünstler wieder loslegen. Da ist auch der klassische friseurfreie Montag, an dem normalerweise viele Salons geschlossen haben, nicht mehr zu halten. Zum Beispiel bei Monika Hahn aus Obrighoven.

Eigentlich öffnet sie ihren Salon montags und dienstags nicht. Doch in Coronazeiten ist alles anders. Sie hat für Montag, 4. Mai, bereits alle Termine vergeben. "Viele gehen noch nicht zum Friseur aus Angst vor Corona, andere können es gar nicht abwarten und wollen sofort kommen", erzählt die Weselerin, die einen Ein-Frau-Betrieb führt.

Mehr Putzen als Haare schneiden

Normalerweise hat sie sechs Stühle, um ihre Kunden zu bedienen. Nun sind es nur noch die Hälfte. Zur Zeit bereitet sie ihren Salon auf die Öffnung vor, putzt noch mal alles durch. Denn in sechs Wochen sammelt sich eine Menge Staub an und putzen hatte sich ja angesichts der Zwangsschließung nicht gelohnt. Das sieht jetzt natürlich anders aus. Für sie ist klar, dass sie angesichts der Auflagen, die mit der Öffnung einhergehen, wohl "mehr mit Sauber machen als mit Haare machen" zu tun haben wird.

Barbara Soboll vom Friseursalon "Figaro" an der Wallstraße beschäftigt sich schon länger mit einer möglichen Öffnung ihres Salons. Bereits vor drei Wochen hat sie angefangen im Großhandel Ein-Weg-Handschuhe, Ein-Weg-Schürzen, Desinfektionsmittel zu bestellen, um alles da zu haben, falls es losgeht. Diese Vorplanungen machen sich jetzt bezahlt. Bis Ende Mai/Anfang Juni müsse man sich als Friseur gedulden, wenn man jetzt erst beim Großhandel bestellt, erzählt sie.

Neue Arbeitspläne erstellen

Die Friseurmeisterin, die seit 32 Jahren selbständig ist, nimmt zur Zeit eifrig Termine entgegen und versucht, für ihre vier Mitarbeiter möglichst effektive Arbeitspläne zu erstellen. Denn das Arbeiten in Coronazeiten wird nicht einfach werden. Im Mai hat sie erst einmal auch montags geöffnet, um ihre Kunden möglichst zeitnah zu bedienen. Sechs Wochen ohne Friseur können der Haarpracht schließlich ganz schön zusetzen.

Ihre Mitarbeiter werden im Zwei-Schicht-System arbeiten, um möglichst viele Köpfe wieder schick zu stylen. Doch so viele Kunden wie in der Vor-Coronazeit werden sie nicht "abarbeiten" können. Zum einen darf nur die Hälfte der Stühle in ihrem Salon mit zehn Plätzen belegt werden, um den Mindestabstand zu waren.

Es wird länger dauern

Zum anderen wird es auch pro Kunde länger dauern. Denn jeder, der den Friseursalon betritt, muss sich mit seinen Kontaktdaten in die Anwesenheitsliste ein- und beim Verlassen auch wieder mit Uhrzeit austragen. So wollen die Behörden bei einem Verdachtsfall Infektionsketten leichter nachvollziehen können. Natürlich braucht auch das Säubern von Arbeitsplätzen und -geräten nach jedem Kundenbesuch seine Zeit.

Dass alle Verordnungen nötig sind, will sie in keinster Weise in Abrede stellen. Aber ein wenig traurig wird es schon sein. Vor allem wenn langjährige Kunden kommen, "mit denen ich ja älter geworden bin." Da habe man sich in der Vergangenheit natürlich zur Begrüßung schon mal umarmt", erzählt die Inhaberin. Das sei jetzt natürlich nicht mehr möglich und deshalb wahrscheinlich etwas seltsam.

Neue Strähnchen in zweieinhalb Stunden

Es treibt sie auch um, dass sie ihren Kunden nichts zu trinken anbieten kann. Immerhin dauert es etwa 2,5 Stunden, wenn sich eine Frau neue Strähnchen machen lässt. Aber weil die Kunden ja ebenfalls einen Mundschutz tragen müssen, ist es schwierig, etwas zu trinken. Barbara Soboll: "Ich überlege noch, wie sich das lösen lässt."

Iris Rutkoswski vom gleichnamigen Haar- und Kosmetiksalon in Flüren hatte direkt zu Beginn der Coronakrise einen Antrag auf Soforthilfe gestellt und schnell bewilligt bekommen. Deshalb hat sie die sechs Wochen genutzt, um ihren Salon zu renovieren. "Das ist für mich fast wie ein Neustart", erzählt sie.

Falsche Gerüchte in Flüren

Umso ärgerlicher findet sie, dass in Flüren Gerüchte kursierten, dass sie ihren Salon schließen würde, obwohl sie doch alles extra hübsch mache, für die Wiedereröffnung. Dabei habe sie extra einen Zettel mit allen Informationen an die Tür geklebt, sogar die Privatnummer drauf geschrieben, falls ein Kunde mal Shampoo oder ähnliches benötige.

Ab Montag steht sie mit ihrer Angestellten für die Kunden parat. Die beiden werden jede auf ihrer Seite des Salons arbeiten, um den Mindestabstand einzuhalten und direkt in der Nähe der Eingangstür gibt es für die Kunden ein Waschbecken mit Desinfektionsmittel. Iris Rutkowski ist optimistisch, dass alles gut klappen wird: "Unsere Kunden waren auch schon vor der Schließung sehr vorsichtig."

So sehen die neuen Regeln aus

Sowohl Friseure als auch Kunden müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, die Friseure zusätzlich Einweg- oder Plastik-Schürzen. Dienstleistungen wie Wimpern färben, Rasieren oder Bartpflege sind vorerst nicht erlaubt. In allen Betrieben gilt ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. Im Kassenbereich sollte ein Schutzschild zwischen

Kundschaft und Kasse aufgestellt werden. Kontaktloses Bezahlen ist zu bevorzugen.