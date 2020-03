Corona: Hamminkelner bringen Handel und Kunden zusammen

Hamminkeln Die Hamminkelner Karola Fehr und Tobias Kölking haben eine Website im Netz entwickelt, in der Betriebe ihren Service in Coronazeiten darstellen.

Not macht erfinderisch. Das gilt auch für die beiden Hamminkelner Karola Fehr und Tobias Kölking. Sie ist Kommuninkationsdesignerin, er Experte für Web-Design und nun haben sie sich angesichts der Coronapandemie in ihrer Freizeit zusammengetan und eine Webseite namens "Hamminkeln bringt's" ins Leben gerufen. Und der Name ist Programm.

Hier können sich Hamminkelner Firmen mit ihren Dienstleistungen in Coronazeiten einfach und unkompliziert registrieren lassen und für ihre Angebote werben. "Das ist natürlich kostenlos und unverbindlich", betont Karola Fehr.

Menschen unkompliziert informieren

Ihr und ihrem Compagnon geht es zum einen darum, Menschen unkompliziert zu informieren, wie sie diesen Zeiten mit Kontaktverbot trotzdem an gewünschte Waren und Dienstleistungen kommen. Zum anderen wollen die beiden Selbstständigen aus Hamminkeln natürlich auch, dass das Geld, welches wweiter ausgegeben wird, nicht in der weiten Ferne verschwindet, sondern in den Kassen der heimischen Unternehmen landet. Schließlich leben sie ja auch vom Geld ihrer Kunden in Hamminkeln.

Und so präsentieren sie auf der Webseite Unternehmen, die sich in Coronazeiten etwas haben einfallen lassen, um weiterhin für ihre Kunden da zu sein. Dabei sind Restaurants, wie Zuhause bei Hoffmann, die ihren Kunden anbieten, Speisen telefonisch zu bestellen und dann auf dem Parkplatz abzuholen. Oder der Marienthaler Gasthof und Hagemann's Hofcafe, die einen Lieferservice nach telefonischer Bestellung eingerichtet haben.

Auch Bekleidung gibt es bis vor die Tür

Das Schuhhaus Terörde aus Hamminkeln hat einen Lieferservice eingerichtet. Auch bei Damen- und Kindermode Paparazzi kann telefonisch oder per Mail bestellt werden und die Kleidung wird vor die Haustür geliefert. Oder es gibt Spezialitäten und Getränke per Automat wie bei der Braumanufaktur.

Mittlerweile haben sich 28 Unternehmen auf der Webseite listen lassen und es kommen immer mehr dazu. "Wir hatten heute morgen schon drei Anfragen, die wir nachher noch einpflegen", freut sich Karola Fehr über die Resonanz.

Und sie freut sich über die vielen "Likes", die die Hamminkelner in den verschiedenen Dorfgruppen in den sozialen Medien hinterlassen haben, seitdem sie die Internetseite dort vorgestellt haben. Denn es kommt auch eine Zeit nach Corona und für Fehr und Kölking ist es wichtig, dass die heimische Wirtschaft möglichst unbeschadet durch die Krise kommt.