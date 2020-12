Corona, Kombibad und Kommunalwahl - drei bestimmende Themen

Wesel Es war kein Jahr wie jedes andere, es war das Coronajahr. Kein Thema bestimmte den Alltag auch in Wesel so, wie das gefährliche Virus.

Zum Jahresbeginn ahnt auch in Wesel noch niemand, was 2020 für ein Jahr werden würde. Die Silvesternacht ist für den Rettungsdienst ruhig verlaufen, nur der städtische Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) hat später mit den Hinterlassenschaften der feiernden Weseler zu kämpfen. Am Ende kommen anderthalb Tonnen Silvestermüll zusammen.

Wie immer gibt es zum Jahresbeginn auch die ausgelassene Party der niederrheinischen Karnevalisten auf der MS Riverdream, die von Wesel aus über den Rhein schippert. Und man freut sich schon auf die Kreuzfahrer, die ab dem Frühjahr in der Hansestadt Station machen sollen. Dass wegen Corona niemand kommen würde, konnte niemand wissen.

Marktlinie startet

In Lackhausen startet derweil die samstägliche Marktlinie und die Blankenburg-Vereinigung löst sich auf. Der Bürgerschützenverein Wesel erhält Archiv und Vermögen.

75 Jahre ist es im Februar her, dass Wesel während des Zweiten Weltkriegs dem Erdboden gleichgemacht wird. Die Erinnerung daran ist vor allem für die, die die Stadt noch davor kannten, sehr schmerzlich.

gehen in rasantem Tempo voran, werden nur durch das Hochwasser im Februar teilweise gestoppt. Auf der extra geschaffenen Baustellenumfahrung gilt maximal Tempo 40.

Derweil schleicht sich das Corona-Virus auch in Wesel langsam heran. Anfang Februar verkündet der Kreis, dass Corona erst bei Verdacht ein Thema ist, es wird zu Hygienemaßnahmen wie in Grippezeiten geraten. Doch schon Ende Februar ist die Lage weitaus ernster. Kreis, Krankenhäuser und Unternehmen wappnen sich, stellen Desinfektionsmittelspender auf, entwickeln Pandemie-Konzepte. Das Andreas-Vesalius-Gymnasium schließt, es gibt erste Absagen von Veranstaltungen und ab Anfang März auch in Wesel Hamsterkäufe. Toilettenpapier, Nudeln und Konserven - die Regale sind zeitweilig leer.

Bringdienste und Besuchsstopps

Auch die Politik trifft sich nicht mehr. Es beginnt die Zeit der Telefon- und Videokonferenzen. Das Rathaus schließt und es entwickelt sich . Weseler bieten Weselern beispielsweise an, für sie einzukaufen, wenn sie schon älter sind. Bringdienste sind gefragt. Ab Mitte März lernen die Schüler für einige Zeit zu Hause, im Dezember erneut. Corona-Testzentren werden eingerichtet. Das für Wesel am nächsten gelegene ist in Dinslaken. Die beiden Krankenhäuser verhängen Besuchsstopps, Altenheime ebenfalls, Gottesdienste gibt es nur noch online und das Bistum Münster lässt jeden Tag um 19.30 Uhr die Kirchenglocken läuten.

Masken und Gesichtsschilde

Viele engagieren sich und nähen Mundschutzmasken für Freunde und Bekannte, Gesichtsschilde aus dem 3-D-Drucker werden angefertigt. Während das Weseler Unternehmen Servoprax Coronatests in die ganze Welt liefert, stellt die Firma Bonaspes Schutzwände aus Acrylglas her - als Spuckschutz sozusagen.

Während der Lockdowns leiden vor allem Einzelhändler und Gastronomen, aber auch Kulturschaffende, Friseure und viele andere mehr. Wer kann, versucht es mit Abhol- und Lieferserviceangeboten. , wo auch ein Sonntagsgottesdienst stattfindet und Kabarett geboten wird. Trotz allem müssen zahlreiche Menschen in Kurzarbeit.

Kleingärten sind gefragt wie nie zuvor

Dazu boomen Kleingärten wie noch nie, es gibt Wartelisten für das Freiluftvergnügen. Die Lage nutzen leider auch Betrüger aus, Senioren werden um ihr Geld gebracht.

Die Niederrheinhalle, wegen Corona - wie andere Gastronomiebetriebe auch - geschlossen, geht in die Insolvenz und wird im Dezember zum Impfzentrum für den Kreis Wesel. Außerdem besiegelt der Rat den Abriss des maroden Gebäudes, der allerdings frühestens im Jahr 2022 stattfinden wird. Dann soll eine neue Veranstaltungshalle her.

. Am Lippestadion werden zahlreiche Bäume gefällt, anderenorts ebenfalls. Dafür gibt es neue Pflanzen im Wert von 200.000 Euro.

Demos gegen AfD-Treffen

Die AfD will in Wesel tagen, Demonstrationen am Bahnhof und vor einer Disko am Schornacker verhindern das. Die Stadt bringt an ihren Ortseingängen Schilder mit der Aufschrift "Kein Platz für Rassismus" an, dazu werden auch Aufkleber mit diesen Worten gedruckt.

und die Evangelische Kirchengemeinde Wesel trennt sich vom Lutherhaus, die Kita und die ehemalige Kirche im historischen Teil sind nicht davon betroffen.

50 Jahre Badestrand am Auesee und Riesenandrang trotz Corona

Seit 50 Jahren gibt es den öffentlichen Badestrand am Auesee. Dort muss zur Einhaltung der Corona-Regeln an heißen Sommertagen der Parkplatz gesperrt werden, denn der Andrang ist riesig.

Im Juli überschattet der Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf ein Mehrfamilienhaus in Lackhausen die Sommertage. Drei Menschen sterben, eine 39 Jahre alte Mutter und die beiden Männer, die im Flugzeug saßen.

Das Bildungszentrum Niederrhein zieht aus der ehemaligen Hansaringschule in die Gemeinschaftshauptschule Martini. Und im Marien-Hospital erblickt das 1000. Baby das Licht der Welt.

Wesel ist beim Stadtradeln ganz vorn

Beim Stadtradeln setzt sich Wesel im Kreisgebiet an die Spitze der Bewegung. Es werden mehr als 255.000 Kilometer erradelt.

Der Gründer des dort angesiedelten Balance-Recovery-Zentrums muss in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, Mitglieder der Sekte misshandelt zu haben.

Derweil macht die Stadt einen weiteren Schritt zum modernen Kombibad am Rhein. Den ersten Vorentwurf billigt die Politik mit Wohlwollen. Die Kombination aus Frei- und Hallenbad mit diversen Saunen soll 40 Millionen Euro kosten.

Wahl am 13. September

Gewählt wird im Corona-Jahr ebenfalls: Prominente Gäste zieht es aufgrund der Pandemie diesmal nicht zu Hauf in die Kreisstadt. Lediglich der Chef der Grünen-Bundestagsfraktion Anton Hofreiter und der SPD-Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, schauen vorbei. Wegen Corona ist die Briefwahl extrem gefragt. , die Weseler zu überzeugen. Sebastian Hense (CDU), Ulrich Gorris (Grüne), Barbara Wagner (Linke) und Arne Bremkens (FDP) hatten es ebenfalls auf den Bürgermeisterstuhl abgesehen. Eine neue Konstellation ergibt sich im Rat: Erstmals tun sich CDU, Grüne und FDP zusammen, zum so genannten Jamaika-Bündnis. Die SPD ist seit vielen Jahren erstmals ausgebremst worden.

Und auf Kreisebene . In der Stichwahl trat er gegen SPD-Kandidat Peter Paic an und holte die meisten Stimmen.