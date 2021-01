Corona: Seit Oktober explodieren die Zahlen im Kreis Wesel

Kreis Wesel Die Zahlen seit Oktober in der Analyse: So rasant haben sich die Corona-Infektionen und die Anzahl der Todesfälle im Kreis Wesel entwickelt.

Die Coronazahlen im Kreis Wesel haben sich in den vergangenen Monaten rasant entwickelt. Das betrifft die Zahl der Infizierten ebenso wie die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind. Beide sind im November und Dezember gleichermaßen in die Höhe geschnellt.

Die Zahl der Infektionen wurde im Kreis Wesel erstmals am 12. März offiziell erhoben: damals gab es 15 Infizierte im Kreisgebiet. Ende März waren es bereits 243 Infizierte, Ende April 542 und Ende Mai 622 Infizierte. Im Mai wurde erstmals die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel erhoben: Sie lag in der letzten Wiche im Mai bei 4,1. Bis Ende Juni stieg die Zahl der Infizierten auf 786, Ende Juli waren es 927 Infektionen.

Corona: Das ist die Entwicklung im Kreis Wesel

Im August wurde die Marke von 1000 im Kreis Wesel überschritten: Ende August waren insgesamt seit Pandemiebeginn 1198 Menschen im Kreis Wesel positiv auf Corona getestet worden. Im September stieg die Zahl nur wenig an - auf 1390. Ende Oktober hatte sie sich allerdings schon fast verdoppelt - es gab 2359 Infektionen, die Inzidenz in der letzten Oktoberwoche lag bei 71,1.

Bis Ende November stieg die Zahl der Infizierten um 126 Prozent auf 5354. Die Inzidenz lag Ende November bei 200,7. Im Dezember gab es einen nochmaligen starken Anstieg der Infektionsfälle um 59 Prozent gegenüber November: Am 30. Dezember waren 8535 Menschen im Kreis Wesel im Laufe der Pandemie positiv getestet worden.

So entwickelte sich die Zahl der Todesfälle im Kreis Wesel

Ähnlich entwickelte sich die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 verstorben sind. Am Wochenende 21./22. März sind erstmals zwei Menschen im Kreis Wesel an oder mit Covid-19 verstorben: Es handelte sich um einen 85-jährigen Mann aus Dinslaken und einen 78-jährigen Mann aus Kamp-Lintfort. Dabei blieb es bis Ende März. Ende April waren 22 Menschen verstorben, Ende August 27, Ende Oktober 33.

Von Ende Oktober bis Ende November verstarben zwölf Menschen, Ende November waren es insgesamt 45 seit Beginn der Pandemie. Im Dezember starben nochmals 27 Menschen - am 30. Dezember sind insgesamt 72 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben. Das ist gegenüber November ein Anstieg um 60 Prozent.

Zahl der Corona-Genesenen ist ungewiss

Wie viele der Infizierten tatsächlich genesen sind, lässt sich nicht sagen. Der Kreis Wesel gibt die Zahl 6542 an. Dabei handelt es sich aber um eine rein statistische Zahl. Wie viele Menschen wirklich gesund sind und wie viele an den Nachwirkungen leiden, ist nicht festzustellen. Weil das Gesundheitsamt schon längere Zeit nicht mehr feststellen kann, wie sich die Krankheitsverläufe entwickeln, geht man von der Annahme aus, dass die Infektion nach zwei Wochen angeklungen ist.

