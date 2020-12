Seit 25 Jahren gibt es die Friedhofshalle in Dingden

Hamminkeln Einige ehrenamtliche Helfer von damals gedachten deshalb aller, die an dem Gebäude "Am Bokern" mitgewirkt haben mit einer Andacht.

Sie feiert Jubiläum, die Aussegnungshalle auf dem Friedhof "Am Bokern" wird 25 Jahre als. Sie wurde damals von vielen Dingdenern mit viel Eigenleistung erstellt und nach zehn Monaten Bauzeit an die Stadt übergeben.

Dieses Datum veranlasste den damaligen Mitorganisator, Vorstandsmitglied und Helfer der ersten Stunde Helmut Wisniewski eine kleine Gedenkfeier in der Aussegnungshalle zu gestalten. Von den fleißigen Mitstreiter der ersten Stunde waren an diesem Tage noch Bernhard Große Wolter und Helmut Hoffmann anwesend.

Corona bedingt hatten die Organisatoren darauf verzichtet alle Helfer und Helferinnen einzuladen. Gut 40 Mitstreiter hatten sich damals mit vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden eingebracht, um diese, politisch nicht so gewollte, Friedhofshalle zu errichten. An die 20 bereits verstorbenen Helfer sollte jeweils eine rote Kerze erinnern, die weiße Kerze zwischen diesen roten Kerze leuchtete für die 20 noch lebenden Helfer. Diese sollten symbolisieren, dass an Alle gedacht wird und keiner in Vergessenheit gerät, der sich damals tatkräftig eingebracht hat.

Nach einer kurzen Ansprache mit einigen Anmerkungen zum damaligen Baugeschehen wurde von Helmut Wisniewski noch ein gemeinsames Gebet verlesen. Danach erklangen die Glocken am Glockenturm, der ebenso in der damaligen Zeit in ehrenamtlicher Arbeit entstanden ist.

Der ebenfalls anwesende Herr Bürgermeister Bernd Romanski fand dann noch einige lobenden Worte für die ehrenamtliche Hilfe bei der Errichtung der Halle und auch den guten Allgemeinzustand nach nun doch schon 25 Jahren. Bei dem anschließenden Rundgang durch die Halle konnten die Anwesenden dieses auch für die Nebenräume bestätigen.