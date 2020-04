Die Überraschung in Dingden wird auf 2021 verschoben

Hamminkeln Die Feuerwehr in Dingden und den Spielmannszug Dingden-Lankern verbindet eine lange Freundschaft. Das wollten sie beim Frühlingstreff zeigen.

Eigentlich sollte es auf dem diesjährigen Frühlingstreff in Dingden am 3. Mai eine Premiere geben. Der Löschzug Dingden und der Spielmannszug Dingden-Lankern wollten gemeinsame Sache machen. Doch wie berichtet wurde der Frühlingstreff wegen der Coronakrise abgesagt. Dabei hatten Feuerwehrleute und Musiker schon einiges vorbereitet. Doch warum haben sich die beiden Institutionen im Dorf überhaupt zusammen tun?

Den Spielmannszug und die Feuerwehr verbinden eine lange Freundschaft und viele Gemeinsamkeiten. Seit etlichen Jahren trifft sich zum Beispiel eine Bereitschaft vom Löschzug beim Osterfeuer, das der Spielmannszug traditionell jedes Jahr Ostersonntag an der Lankerner Schule ausrichtet. Mit einer Fahrzeugbesatzung verweilt die Feuerwehr in gemütlicher Atmosphäre am Feuer und passt auf, dass dieses nicht zu groß wird.

Die Uniformen machten Probleme

Auch ein Teil der Geschichte zur Entstehung des Spielmannszuges verbindet beide Vereine: Aufgrund der damaligen politischen Führung Deutschlands gab es Unklarheiten bei der Uniform in den Gründungsjahren. Es waren schon Überlegungen da, den Verein aufzulösen.

Ein Brandmeister der Feuerwehr Dingden hatte die rettende Idee: Wir nehmen die Mitglieder des Spielmannszuges in die Feuerwehr auf. Damit war es offiziell der Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr. Die ersten Uniformen der Musiker vor gut 80 Jahren stammen somit von der Feuerwehr. Dem Zweiten Weltkrieg fielen die alten Uniformen dann zum Opfer und so liehen sich die Mitglieder des Spielmannszugs nach dem Krieg zunächst wieder Uniformen bei der Feuerwehr. Manchmal verbinden Uniformen über Jahrzehnte.

Der kameradschaftliche Umgang ist wichtig

"Eine Gemeinsamkeit hat die Feuerwehr und der Spielmannszug mit Sicherheit. Der kameradschaftliche Umgang seiner Mitglieder. Und das Ganze auch vereinsübergreifend", erzählt der stellvertretende Löschzugführer Andreas Bolland.

Um einen witzigen Medienauftritt hinzubekommen, gab es schon einen Fototermin mit tollen Ergebnissen. "Hier ein Dank an Daniel vom Ehrenplatz für deine Geduld beimFotodate. Zum Frühlingstreff hatten wir leckere, spannende, lustige, musikalische und interessante Dinge für unsere Gäste geplant", so Andreas Boland. Die bleiben nun in der Mottenkiste bis 2021. Aber zumindest das Ergebnis des Fotoshootings wollen Feuerwehr und Spielmannszug den Dingdenern nicht vorenthalten.