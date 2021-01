Die Weselerin Marlies Karrer hilft Menschen einfach gerne

Wesel Für ihr Engagement wird sie mit dem Weseler Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Ihr macht das Kümmern schlicht Spaß.

Wenn Marlies Karrer ihre Motivation beschreiben müsste, dann ist die Antwort ganz einfach: „Menschen zu helfen“, das sei ihr persönlicher Antrieb, sagt die 69-Jährige. „Es motiviert, zu sehen, dass die Menschen glücklich sind, wenn man hilft. Es ist einfach schön, wenn sie sich von Herzen bedanken. Es kommt aus dem Herzen heraus – und das tut gut.“

Soziales Engagement, das gehört einfach zum Wesen der gebürtigen Geldernerin dazu, die ihre Ausbildung zur Krankenschwester am Evangelischen Krankenhaus in Wesel machte, später als Intensivpflegerin in Konstanz arbeitete. Dort lernte sie auch ihren Mann kennen, der berufliche Ambitionen bei Byk in Wesel hatte. Und so führte ihr Weg wieder in die Hansestadt zurück.

Als Gemeindehelferin an der Gnadenkirche

Seit zwanzig Jahren arbeitet sie stundenweise als Gemeindehelferin an der Gnadenkirche. In der Flüchtlingskrise 2015 half sie an der Trappstraße in der Kleiderkammer für die Flüchtlinge mit: „Da bin ich von einer Freundin angesprochen worden.“ Und sie engagiert sich in der 2012 zusammen mit zehn weiteren Eltern und Elternpaaren gegründeten Cassiopeia-Stiftung.

Der Grundanstoß der dreifachen Mutter dafür war die Geburt ihrer mehrfach schwerbehinderten Tochter. „Da konnte ich dann im Beruf nicht mehr arbeiten, weil die Versorgung Vorrang hatte“, erzählt sie.

Wie geht es weiter mit den Kindern?

Karrer machte sich über Frühförderung und all diese Dinge kundig, stellte fest, dass das alles „schwach aufgestellt“ war, wirkte jahrelang im Vorstand des Vereins „Gemeinsam leben lernen“ mit. „Die Kinder wurden dann älter. Und wir als Eltern haben natürlich überlegt: Wie geht es mit den Kindern weiter, die ja auch Wohnraum brauchen?“

Und so entschloss man sich dazu, selbst ein Haus zu bauen. „Wir wollten ein Haus sicher für unsere Kinder, damit das nicht in andere Hände fällt, von Investoren und so“, sagt die taffe Frau.

Aber dann kam "Corinna"

An der Gelißstraße 17 leben nun seit 2010 zwölf Menschen mit Behinderung, die von einem Betreuungsdienstleister rund um die Uhr betreut werden, wenn es sein muss. 2020 war eigentlich Jubiläum. „Aber dann kam „Corinna“. Das haben unsere Bewohner mal gesagt", muss sie schmunzeln. „Ohne Humor kommt man da auch nicht durch.“

Dass ihre Tochter im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein selbst bestimmtes Leben führen kann, macht Karrer stolz. “Wir alle sind stolz, was für ein Potenzial diese zwölf Personen haben.“ Und über die Stiftung hat man eine Gruppe von zehn Eltern zusammengebracht, die selbst ein eigenes Haus für ihre Kinder errichten wollen.

Immer wieder neue Anstöße geben

Als wäre das nicht schon Arbeit genug, hilft sie ihrer Nachbarin „Liesel“, die eigentlich Elisabeth Held heißt. „Die Liesel kenne ich seit Jahrzehnten, dreißig Jahre bestimmt. Als sie vor acht Jahren verwitwete und allein dastand – keine Kinder und Verwandtschaft weit weg - war sie ziemlich traurig und wusste nicht, wie alles zu bewältigen ist“, erzählt Karrer.

So gab sie der heute 84-Jährigen immer wieder neue Anstöße, aktiv zu werden. „Sie ist sehr selbstbewusst geworden - kann am PC arbeiten, hat ein Smartphone. Erst vor kurzem hat sie ihr Auto abgegeben“, sagt Karrer. Und in der Corona-Zeit half sie ihr mit Einkäufen und bei Gängen zum Arzt. „Sie meldet sich, aber ist nicht fordernd, fragt nur, wenn es notwendig ist.“

Über die Kirchenarbeit kennengelernt

Karrer unterstützt darüber hinaus noch drei ältere Damen im Alter von 80 bis 85, die sie über die Kirchenarbeit kennengelernt hat. „Die sind viel alleine, haben wenig bis keinen Kontakt zu ihren Kindern.“ Karrer telefoniert mit ihnen, berät sie. „Ich mache da mit bei der Pflegeversicherung, bin bei den Gesprächen mit dem medizinischen Dienst dabei – so Tüdelütt halt.“

Und auch diese Frauen bestärkt sie, selbstbestimmt zu handeln. „Die sind unterschiedlich geistig und körperlich fit. Da muss man auch mal reden, wie es weiterlaufen soll. Könntest Du Dir vorstellen, ins Heim zu gehen?“ Da, wo sie denkt, „da ist noch Potenzial, wird das erstmal angepiekst. Das stärkt auch ihr Selbstbewusstsein.“

Karrer steht für viele Helfer

Die Liesel, die sei es gewesen, die gesagt habe: „,Marlies, du machst an so vielen Stellen was, ich schlag dich vor.' Und ich hab' gehofft, es klappt nicht.“ Aber dann kam es doch dazu. Marlies Karrer hat das akzeptiert, weil es nicht um sie alleine geht. „Es gibt so viele Menschen, die was tun. Ich stehe stellvertretend für diejenigen, die Menschen geholfen haben. Gott sei Dank gibt es die, und wir werden in Zukunft auch immer mehr brauchen.“

Sie rät allen Menschen, die da noch zögerlich sind, es ihr und nachzutun. „Und wenn es nur für ein paar Stunden bei etwas ist, wo man sich einbringen kann und was ihnen liegt – einfach mal über den eigenen Schatten springen und sagen; das kann ich schaffen.“ Ihre Erfahrung dabei war rundweg positiv: „Meine Lebensqualität wird dadurch nicht schlechter - eher besser.“