Dirk Buschmann zur Gaspipeline: "Die sind in Hünxe durch"

Hünxe Für anhängige Klagen der Gemeinde Hünxe und der Initiative "Zeelink - nein danke!" vor dem OVG Münster gibt es weiterhin keinen Termin.

Hünxe. Seit Dezember 2019 sind die Klagen der Gemeinde Hünxe und der Bürgerinitiative "Zeelink - nein danke!" gegen den umstrittenen Bau der Erdgasfernleitung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster anhängig. Die Klagen gründen weitestgehend auf dem "aus unserer Sicht nicht ausreichend gewährleisteten Schutz der Bevölkerung durch die Nähe der Leitung zu besiedelten Flächen insbesondere in Bucholtwelmen und Drevenack", wie Bürgermeister Dirk Buschmann im Gespräch mit der NRZ betont. Hier müsse das Gericht "das Gefahrenpotenzial für die Bevölkerung gegenüber der Notwendigkeit zur Sicherstellung der Gasversorgung abwägen".

Doch ob die Klagen das Projekt noch stoppen können, hält Buschmann für sehr fraglich. "Es sind noch keine Gerichtstermine anberaumt, coronabedingt könnte eine Entscheidung erst im Mai oder Juni fallen." Doch dann ist die Pipeline nach rund zwei Jahren Bauzeit wohl bereits in Betrieb. "Die sind in Hünxe durch, ich habe schon eine Einladung zur Eröffnung für Ende April", so Buschmann. Derzeit würden gelbe Markierungsschilder dort installiert, wo überall die Gaspipeline verlaufe.

Eröffnung für April vorgesehen

Zwar habe es im Verlauf der Bauzeit "unzählige Mitteilungen" von Bürgern über den Schadensmelder der Gemeinde Hünxe gegeben, doch "es gibt in der Sache nichts mehr, was eingewendet werden kann. Wir können nur planerische Dinge geltend machen", sagt der Bürgermeister. Die Angst vor einer möglichen Wertminderung der Häuser im Neubaugebiet Nelkenstraße in Drevenack, in dessen Nähe die Gaspipeline verläuft, spiele offenbar eine untergeordnete Rolle: "Die Grundstücke werden trotzdem gekauft", so Buschmann.

Der größte Kritikpunkt, die zu große Nähe der Leitung zur Wohnbebauung, beantworte der Betreiber stets "mit dem ausgereiften Sicherheitskonzept und dem gewährleisteten Sicherheitsabstand", erklärt Hünxes Bürgermeister und zitiert weiter aus der Begründung: Es sei nicht erforderlich, "Schadensszenarien in Havariefällen zu betrachten und mit Blick darauf weitere Schutzmaßnahmen festzusetzen. Die Pipeline verläuft nur im örtlichen Randgebiet".

Bürgerinitiative ist enttäuscht

Auch Rainer Rehbein, einer der Sprecher der Bürgerinitiative "Zeelink - nein danke!", ist enttäuscht: "Die Gerichte scheinen außer Funktion zu sein. Für einen Termin zur Verhandlung unserer Klage gibt es keine Signale." Dass die Pipeline in Hünxe inzwischen komplett verlegt sei, "ist nicht mehr zu ändern. Die sind hier durch". Jetzt erfolgten die Markierungsarbeiten, "damit kein Bagger dort noch gräbt". Angesprochen auf die geplante Eröffnung im April: "Wir sind nicht eingeladen."

Die Initiative hatte im Planfeststellungsverfahren mit Blick auf die Sicherheit und mit Hinweis auf den möglichen Havariefall einen Mindestabstand von 300 Metern zu Wohnsiedlungen gefordert. Die Trasse verläuft teils weit unter 100 Metern von Häusern entfernt. Die Zeelink-Gegner argumentierten, dass es schon "reihenweise Katastrophen" an Gaspipelines gegeben habe und Korrosion, Materialfehler und Beschädigungen von außen die häufigsten Fehler seien.

Die Bezirksregierung Düsseldorf, die zu dem Bau im Januar 2019 den Planfeststellungsbeschluss, also die Baugenehmigung, erteilt hatte, ließ die Forderung der Zeelink-Gegner unberücksichtigt.