Dorothea Störmer brennt für die Kultur in Wesel

Wesel Für ihr Engagement hat die Vorsitzende des Niederrheinischen Kunstvereins den Ehrenpreis der Stadt Wesel erhalten.

Den Preis hätte eigentlich Diethelm Röhnisch verdient, war die spontane Reaktion von Dorothea Störmer, als sie erfuhr, dass ihr der Ehrenamtspreis der Stadt Wesel für ihre Arbeit im Niederrheinischen Kunstverein zuerkannt wird. „Röhnisch hat den Kunstverein 1981 gegründet, und ich habe sehr viel von ihm gelernt“, erläutert sie dazu. Zwar sei sie seit nunmehr drei Jahren die Vereinsvorsitzende, aber die Würdigung, die der Preis ausdrücken soll, gelte den übrigen vier Vorstandsfrauen genauso wie ihr. Und natürlich vor allem dem Niederrheinischen Kunstverein selbst.

Diethelm Röhnisch sprach sie an

Dorothea Störmer stieß Mitte der Achtzigerjahre dazu: „Diethelm Röhnisch hat mich angesprochen, weil er wusste, dass ich mich für Kunst interessiere“, erinnert sie sich. Man kannte sich, denn Röhnisch war damals Pfarrer und Schulreferent des Kirchenkreises Wesel und Störmer war dort in der Verwaltung beschäftigt. Später, bis zu ihrer Pensionierung 2014, war sie dessen Verwaltungsleiterin.

Die 72-jährige ist in Schleswig-Holstein geboren, kam aber bereits als Kind nach Wesel. Sie besuchte hier das Mädchengymnasium, zu Zeiten, als noch Elsbeth Eich (1904 - 1989) die Schule leitete. Direktorin Eich hat ihr Elternhaus am Klever-Tor-Platz der Stadt für kulturelle Zwecke vermacht – heute geht Dorothea Störmer dort ein und aus, denn es beherbergt den Niederrheinischen Kunstverein.

Zwei bis drei Ausstellungen in Wesel, weitere in Kalkar

Er ist aus dem Weseler Kulturleben nicht wegzudenken. Zwei bis drei Ausstellungen organisieren die fünf Vorstandsfrauen jedes Jahr, die meisten sind im Städtischen Museum Galerie im Centrum an der Ritterstraße zu sehen. Doch auch in Kalkar sind die fünf kunstbegeisterten Weseler Frauen aktiv, erzählt Dorothea Störmer: „Wir kooperieren mit dem Verein der Freunde Kalkars und organisieren dort Ausstellungen.“

Dorothea Störmer brennt für Kunst, das spürt ihr Gegenüber sofort. So fällt es ihr schwer zu sagen, welche Ausstellung sie in den letzten Jahren am meisten beeindruckt hat. Sie mag sie alle. „>>Material in Formation<< hat mich am meisten verblüfft“, ist ihr dann doch zu entlocken. In der Sammelausstellung von zwölf Künstlerinnen und Künstlern aus dem Jahr 2019 wurden Schallplatten oder Schläuche, Zahnstocher oder Stoffe ebenso in Kunstwerken verarbeitet wie Pflanzen.

Es sind immer mal wieder viele Stunden am Tag, die Dorothea Störmer dem Verein widmet. Sie und ihre Mitstreiterinnen besuchen Ausstellungen und Galerien, Künstlerateliers und Kunstmessen in ganz Deutschland, um zu schauen, was und wen sie nach Wesel bringen könnten. Und wenn sie sich dann für eine Künstlerin oder einen Künstler entschieden haben, geht die Arbeit erst richtig los: „Wir kümmern uns um Einladungskarten und Kataloge, und oft hängen wir die Ausstellungen auch selbst,“ erläutert sie.

Darüber hinaus organisieren sie Museumsfahrten zu bedeutenden Ausstellungen. Einmal im Monat gibt es außerdem, wenn Corona dies nicht verbietet, den Jour Fixe: Dazu treffen sich Vereinsmitglieder und Interessierte im Haus Eich, um sich über Kunst auszutauschen oder Künstler zu treffen. Wenn Dorothea Störmer dann noch Zeit bleibt, entspannt sie beim Yoga oder spielt Tennis.

Die nächste Ausstellung des Niederrheinischen Kunstvereins ist für Ende März geplant. Sie soll Objekte zum Thema Macht, Glaube und Geld von Philipp Valenta zeigen. Der 1987 in Hattingen geborene Künstler hat bereits zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien erhalten.

Der Niederrheinische Kulturverein feiert 2021 sein 40-jähriges Bestehen. Dazu ist im Sommer eine Ausstellung geplant, die die verschiedenen Positionen der Malerei ausleuchten soll – vom naturalistischen Portrait bis zum gesprayten Bild, von jungen und alten, von bekannten und unbekannten Künstlerinnen und Künstlern.