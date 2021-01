Evangelische Gemeinde Schermbeck: keine Präsenzgottesdienste

Die evangelische Kirche St. Georg in Schermbeck

Schermbeck. Der neue Pfarrer Daniel Wiegmann wird in einem Gottesdienst im Februar oder März gewählt. Der Termin dafür steht noch nicht fest.

Corona macht auch vor Gottesdiensten nicht halt. Die evangelische Kirchengemeinde Schermbeck folgt in leicht veränderter Form dem Appell von Superintendent Thomas Brödenfeld und hat alle Präsenz-Gottesdienste bis einschließlich 10. Januar abgesagt. In einer sehr entscheidenden Phase der Pandemie gelte es, auch Restrisiken bei der Ansteckungsgefahr noch weiter zu minimieren, so die Gemeinde.

Die Georgsgemeinde weist ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, Gottesdienste im Radio und im Fernsehen zu verfolgen. Die Reihe der mit der Kirchengemeinde Drevenack im Wechsel produzierten Video-Gottesdienste wird auch im neuen Jahr fortgesetzt.

Neuer Pfarrer in Sicht

Das Presbyterium hat sich für einen von zwei Bewerbern auf die Pfarrstelle der Gemeinde entschieden. Die Wahl fiel auf Pfarrer Daniel Wiegmann. Der junge Theologe wuchs in Gladbeck auf und leistet derzeit seinen Probedienst in Bielefeld. Die offizielle Wahl erfolgt in einem von Superintendent Brödenfeld geleiteten Gottesdienst im Februar oder März. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.

Pfarrer Wiegmann soll die Nachfolge von Pfarrer Dieter Hofmann antreten, der im August kommenden Jahres in den Ruhestand tritt. Das Presbyterium freut sich, die Stelle mit einem jungen Theologen besetzen zu können. Denn auch in der Evangelischen Kirche geht die Zahl der Theologinnen und Theologen zurück.