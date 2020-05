FDP Hamminkeln: Silke Westerhoff tritt in die zweite Reihe

Hamminkeln Die Fraktionsvorsitzende hat sich beruflich verändert und macht Platz an der Spitze der Hamminkelner Liberalen. Nachfolger wird Armin Marth.

Die Hamminkelner FDP hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 gewählt. Unter strengen Hygienemaßnahmen wurde die Wahlversammlung im Ratssaal der Stadt durchgeführt.

Bevor mit den Wahlen und der Aufstellung der Listenplätze begonnen wurde, erklärte die FDP-Fraktionsvorsitzende Silke Westerhoff, dass sie aus beruflichen Gründen nicht mehr als Spitzenkandidatin antreten und ihr Ratsmandat abgeben werde und schlug als ihren Nachfolger Armin Marth vor.

Westerhoff verlässt den Rat

„Es ist eine Entscheidung aus Verantwortung der Fraktion und den Wählern gegenüber, denn gerade eine kleinere Ratsfraktion ist auf jede und jeden angewiesen. Da muss man hundertprozentig und oft auch mehr als das da sein. Diesen und meinen eigenen Anspruch kann ich nunmehr nicht mehr so erfüllen und möchte deshalb das Mandat übergeben“, so Silke Westerhoff in ihrer Begründung.

Armin Marth wurde mit großer Mehrheit als Spitzenkandidat gewählt und wird auch schon am Ende des Monats als Nachrücker das Mandat im Rat der Stadt Hamminkeln von Silke Westerhoff übernehmen.

Die Liste der FDP steht

„Dieser Schritt ist bewusst gewählt“, erklärte der FDP-Vorsitzende Hermann Lackerman: „Damit die Hamminkelner Bürger sich vom Einsatzwillen und der Arbeit von Armin Marth überzeugen lassen können.“

Unterstützt wird Armin Marth weiterhin von Elke Neuenhoff (Listenplatz 2) sowie Bernfried Schneiders (Listenplatz 3). Auf Listenplatz 4 wählten die Mitglieder Tobias Schmidt, der das Team der Spitzenkandidaten komplettiert.

Silke Westerhoff kandidiert auf Listenplatz 5 und wird das Spitzenkandidaten-Team weiterhin mit ihrer Expertise unterstützen. Auf den weiteren Plätzen wurden gewählt: Hermann Lackermann (Platz 6), Felix Alexander von Mulert (Platz 7) und Stefan Aholt (Platz 8).

Wahlprogramm folgt in Kürze

„Gerade durch die Corona-Krise wird es neben den bekannten Problemen für die Stadt Hamminkeln und deren Bürgern etliche neue Herausforderungen geben. Hier möchte das Wahlprogramm der Lösungen anbieten und wir werden es in Kürze vorstellen“, so Armin Marth zum Ende der Veranstaltung.