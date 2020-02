FDP Wesel begrüßte prominente Gäste beim Jahresempfang

Traditionen muss man pflegen – das sieht auch die FDP Wesel so. Das Grünkohlessen ist gleichzeitig auch der Jahresempfang, bei dem ein kleines Jubiläum gefeiert werden konnte: Bereits zum 25. Mal ging die Veranstaltung, bei der bekannte Persönlichkeiten als Gastredner eingeladen werden, über die Bühne.

Ausblick auf den Wahlkampf

Ortsvorsitzender Dirk Giesen und Fraktionsvorsitzender Peter Berns hatten zu diesem Anlass Freunde, Bekannte und Parteimitglieder eingeladen und wiesen bei ihrer Begrüßung auf die Kommunalwahl im Herbst hin. Die Freien Demokraten würden mit einem guten und frisch aufgestellten Team in den Kommunalwahlkampf gehen. Die Stadt solle wieder nach vorne gebracht werden.

Viel Politik-Prominenz konnte die FDP begrüßen, darunter den FDP-Bundestagsabgeordneten Bernd Reuther, Bürgermeisterin Ulrike Westkamp sowie zahlreiche Mitglieder des Stadtrats und der Weseler Kreis- und Kommunalpolitik. In der Gaststätte „Schepers“ in Obrighoven waren alle Plätze gefüllt. Bernd Reuther äußerte sich kurz zu verschiedenen Themen wie Bodenwertzusatzsteuer, Klimapolitik der Bundesregierung, Kassenbonpflicht oder die Bürokratie im Land.

Sven Afhüppe als Gastredner

Als Redner des Abends hatte die FDP einen ganz besonderen Gast verpflichtet. Anders als sonst war war es kein Politiker, sondern ein Journalist und Buchautor – nämlich Sven Afhüppe, den Chefredakteur des „Handelsblatts“, das vor kurzem noch zur besten Zeitung in Europa gekürt wurde. Afhüppe sprach zum Thema „Europas Schicksalsjahr – wie unser Kontinent den globalen Wettkampf mit den USA und China überlebt“.

Er werde „heute keine Büttenrede halten“, scherzte der Journalist zu Beginn seiner Rede. Das Thema weckte besonderes Interesse, immer wieder gab es Zwischenapplaus. Deutschland mache sich Sorgen um Europa, man habe das Gefühl, dass es nicht vorwärts geht, so Afhüppe. 2020 werde ein Schicksalsjahr, so seine These. Und Zukunftstechnologien hätten den Anschluss verloren im Hinblick auf China und die USA. Europa brauche einen Masterplan und müsse sich klare Ziele setzen. Baustellen seien die Infrastruktur und der EU-Binnenmarkt.

Mehr Unternehmen mit Mut

Der Medienexperte sprach auch das Thema Klimawandel an – das ist aus seiner Sicht eine besonders große Herausforderung. „Wir brauchen eine Renaissance des Unternehmertums. Wir leben in der Kraft der Wirtschaft.“ Auch große Firmen hätten einmal klein angefangen. Unternehmensgründungen seien jedoch zurückgegangen.

Es fehlten die gewissen Rahmenbedingungen und das Kapital. „Deutschland braucht mehr Unternehmen mit Mut. Europa müsse attraktiver gemacht werden!“ lauteten Afhüppes Schlussworte. Für seinen Vortrag bekam er langanhaltenden Beifall.

Dann war aber Zeit für leckeren Grünkohl mit einem Bier sowie guten Gesprächen….