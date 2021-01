Flora und Fauna tausenden Kindern in Wesel nähergebracht

Wesel. Vier erfahrene Jäger aus Wesel erhalten für ihre langjährige Betreuung der Rollenden Waldschule den Ehrenamtspreis der Stadt Wesel.

Schon seit Jahrzehnten der Natur auf der Spur sind Günter Bächtold, Werner Möllmann, Manfred Kleinöder und Dr. Dieter Frohning vom Hegering Wesel. Doch die vier erfahrenen Jäger behalten ihr riesiges Fachwissen über die heimische Flora und Fauna nicht für sich, sondern geben es als Betreuer der Rollenden Waldschule weiter. In normalen Zeiten kommen so jährlich hunderte Kinder und Jugendliche in den Genuss, die wilden Tiere und Pflanzen nicht nur im Biologiebuch, sondern auch im Original zu erleben.

Mann der ersten Stunde

Wie die "Rollende Waldschule" nach Wesel kam, kann Günter Bächtold ganz genau erklären: Der 86-Jährige ist ein Mann der ersten Stunde - quasi Geburtshelfer des "mobilen Biologie-Klassenzimmers". Der ehemalige Bau-Ingenieur aus Obrighoven ist schon seit 44 Jahren Jäger mit Leib und Seele.

"Im Jahr 1987 hatte unser damaliger Hegeringleiter Heinz Schnickers davon gehört, dass es in Köln ein Fahrzeug gibt, in dem der Jugend die Natur näher gebracht wird - in Form einer Rollenden Waldschule." Diese war ein VW-Bully, in dem unter anderem ein Mikroskop fest installiert war sowie alle möglichen Präparationen. "Wir haben uns damals gesagt: Das ist eine feine Sache, das holen wir mal nach Wesel. Also haben wir am Berliner Tor zusammen mit Buddy Peschen ein Biotop angelegt."

Pantoffeltierchen und Grünalgen

Seinerzeit zeigte Bächtold den Kindern unter anderem, was in so einem Wassertropfen alles an Leben steckt: "Guck mal, das sind Pantoffeltierchen, das hier Rädertierchen und das Grünalgen". Dieser Versuch vor 34 Jahren sei gleich ein voller Erfolg gewesen. "Die Kinder haben das aufgesogen, regelrecht an unseren Lippen gehangen", erinnert sich der 86-Jährige begeistert. "Wir haben das auch mit Herzblut gemacht - und machen das bis heute", ergänzt er.

Sowas wollten die engagierten Jäger nun auch in Wesel aufbauen. Jagdkollege Friedhelm Zacharias spendierte einen alter Anhänger und schon begannen die Grünröcke diesen nach und nach mit Leben zu füllen. Alle möglichen Jäger aus Wesel und Umgebung steuerten Präparate bei, die Günter Bächtold und seine Mitstreiter dort einbauten. "Otto Hecheltjen aus Schermbeck hat einen ganz tollen Dachs spendiert", erinnert sich der 86-Jährige. Um 1990 startete dann die Rollende Waldschule in Wesel.

Wenn nicht gerade Corona ist, besucht die Waldschule auf Rädern nahezu wöchentlich Kindertagesstätten, Grund- und Förderschulen sowie alle weiterführenden Schulen im gesamten Kreis Wesel. Auch Veranstaltungen für Senioren werden regelmäßig angeboten. An den Wochenenden besteht zudem die Möglichkeit, das Waldmobil für besondere Veranstaltungen zu buchen.

Bis zu 500 Kinder im Jahr

"Normalerweise haben wir 400 bis 500 Kinder im Jahr. Deren Begeisterung entschädigt uns für alles", sagt Günter Bächtold, der zusammen mit seinen Kollegen auch mit den Mädchen und Jungen auf "Pirsch" in den Wald geht. Dann versteckt Karin Leisten, die Obfrau der Rollenden Waldschule im Kreis Wesel, präparierte Tiere wie Fuchs, Dachs und Eule zwischen den Bäumen und die Kinder entdecken diese dann bei ihren Waldspaziergängen zusammen mit dem jetzt ausgezeichneten Quartett.

Der ehemalige Polizist Werner Möllmann ist der jüngste der vier Betreuer, die nun den Ehrenamtspreis erhalten: Der 80-Jährige war selber zwölf Jahre lang Hegeringleiter und hilft schon zwei Jahrzehnte bei der Rollenden Waldschule. Er sagt: "Als Jäger muss man ja schon die heimische Flora und Fauna kennen. Es bereitet mir aber auch viel Freude, das Wissen an die Kinder weiterzugeben."

Dr. Dieter Frohning ist Chemiker, seit rund 15 Jahren Helfer der Rollenden Waldschule, außerdem Hundeführer und er bildet selbst Jagdhunde aus. Wenn er einen seiner Hunde mitbringt, sind die Kinder besonders fasziniert. Der 82-Jährige sagt allerdings auch kritisch: "Es ist erschreckend, wie wenig Ahnung manche Kinder von den einfachsten Dingen der Natur haben."

Das Interesse wecken

Auch schon seit über zehn Jahren ist Manfred Kleinöder dabei. Der 86-Jährige ehemalige Ingenieur hat beobachtet, dass die Kinder eine unheimliche Neugierde an den Tag legen, wenn man ihnen die Natur näherbringt. Man müsse das Interesse nur wecken.

Einen weiteren großen Vorteil hat die Rollende Waldschule zudem: Die Präparate dürfen nicht nur angeschaut, sondern auch angefasst werden - das unterstützt das "Begreifen" von Zusammenhängen in der Natur.