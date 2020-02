Frauenpower bei der Zeitreise im Dingdener Festzelt

Hamminkeln. Viele Tänze, wenig Reden, aber dafür viel Musik aus den 80er und 90 Jahren. An Altweiber feierten die Möhnen in Dingden ausgelassen.

In Dingden waren an Altweiber die Möhnen los und feierten kräftig im Festzelt des KCD an der Krechtinger Straße. Die Sitzung war in diesem Jahr allerdings anders als in den Vorjahren organisiert: Bei der Damenparty war keine Sitzung mit traditionellen Programmpunkten angesetzt. Der KCD hatte sich für einen modernen Weg entschieden - Frauenpower pur.

Der Schwerpunkt lag auf den Partys der 80er und 90er Jahre. Dementsprechend waren viele anwesende Damen auch gekleidet, die närrischen Weiber genossen ihre kleine Zeitreise in die Vergangenheit sichtlich. Ganz im Sinne der Gäste wurde der karnevalistische Teil eher klein gehalten, die Zeit größtenteils mit Showtänzen statt langer Reden gefüllt.

Hund Max liebt die große Bühne

Zur Eröffnung der Feier durfte natürlich auch Gastgeberin Prinzessin Andrea I. nicht fehlen. Sie kam zwar ohne Prinz, aber dafür mit Pagin Sonja und Hund Max, der seinen kleinen Bühnenauftritt in vollen Zügen genoss. Mit der Party im 80er- und 90er-Stil hat der Karnevalsclub etwas Neues etabliert. Sitzungspräsident und -moderator Meikel Huwe weiß, dass Neuerungen und Veränderungen immer etwas riskant sind und nicht immer leicht angenommen werden. Jedoch war für ihn und auch Michael Baur am Donnerstag klar: Die Show ist und bleibt die gleiche. Sie wollen 100 Prozent geben und durchziehen, was sie sich vorgenommen haben.

Für die ganz Mutigen stand nach dem Bühnenprogramm noch Karaoke auf dem Programm und zur Belohnung für den mal mehr mal weniger treffenden Ton überreichten die Karnevalisten kleine Preise. Waren die Damen anfangs noch unter sich, trauten sich nach 20 Uhr auch die Männer ins Festzelt. Natürlich präsentierte der KCD auch seine eigenen Garden auf der Bühne. Sowohl die kleinen Tänzerinnen der Mini-Minis als auch die Juniorengarde und die Prinzengarde zeigten, wofür sie das ganze Jahr geprobt hatten.

Karnevalisten haben noch eine Menge zu tun

Anschließend ließen alle Karnevalisten den Abend mit viel Tanz und Musik ausklingen. Der Karnevalsclub hat an diesem Wochenende noch alle Hände voll zu tun. Auf die Damenparty am Donnerstag folgt Freitag eine Abi-vor-Feier im Festzelt. Auch am Samstag soll es bei der Prunksitzung nochmal richtig voll werden. Es werden um die 300 Feierlustige erwartet. Und am Rosenmontag kommt dann mit dem Dingener Karnevalszug, der um 10.11 Uhr startet. der Höhepunkt der Session.