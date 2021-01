Freispruch für Hamminkelner nach Vergewaltigungs-Vorwürfen

Der Prozess fand am Amtsgericht in Wesel statt.

Hamminkeln/Wesel. Dem 26-Jährigen konnten die Taten nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Die Angaben der Belastungszeugin waren zu widersprüchlich.

Ein 26-jähriger arbeitsloser Mann aus Hamminkeln wurde am Donnerstag am Weseler Amtsgericht vom Vorwurf der zweifachen Vergewaltigung freigesprochen. Obwohl der Angeklagte nach Ansicht des Gerichts mehrfach gelogen hatte und unter anderem auch falsche Alibis benannt hatte, konnten ihm die vorgeworfenen Taten nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Dem Beschuldigten war vorgeworfen worden, sich in der Nacht vom 2. auf den 3. April 2020 an seiner Ex-Freundin mehrmals massiv vergangenen zu haben. Die Anklage stützte sich im Wesentlichen auf Aussagen der 26-jährigen Bocholterin, aber auch auf Auswertungen des Handys des Angeklagten sowie verschiedener Chat-Verläufe.

Angeklagter bestritt das Treffen

Unmissverständlich und gleich mehrmals behauptete der Angeklagte, es habe überhaupt kein Treffen zwischen ihm und dem vermeintlichen Opfer in seiner Unterkunft auf einem Wochenendgelände in Mehrhoog gegeben. Er habe die heute 26-Jährige zuletzt vor sieben oder acht Jahren gesehen, als die beiden ein Paar waren. Danach habe es jahrelang überhaupt keinen Kontakt mehr gegeben, dann nur ganz gelegentliche Nachrichten über Soziale Medien.

Viele Faktoren sprachen allerdings gegen diese Darstellung: Unter anderem veränderte der 26-Jährige im Laufe der Ermittlungen und während der Verhandlung die Angaben zu seinem Alibi. Was auch eindeutig für ein Treffen an jenem Abend sprach, war ein Screen-Shot der Bahnverbindung an diesem Tag aus Bocholt, den die Kripo auf seinem Handy aus den gelöschten Dateien rekonstruieren konnte.

Doch der Beschuldigte blieb auch während der Verhandlung dabei, die Frau sei nie bei ihm gewesen.

Zeugin wollte eine Beziehung

Die Bocholterin selbst machte allerdings auch widersprüchliche Aussagen. Unter anderem behauptete sie, den Hamminkelner aufgesucht zu haben, um ihrem neuen Freund nach einem kleinen Streit „mal eins auszuwischen“. Darüber hinaus berichtete sie, der Angeklagte habe ihr recht eindeutige sexuelle Nachrichten kurz vor dem Treffen geschickt.

„Warum sind Sie denn dann überhaupt mitten in der Nacht zu ihm gefahren“, wollte der Richter von der Zeugin wissen. „Nur um zu reden“, sagte sie. Später erklärte die 26-Jährige allerdings sinngemäß, Sex wäre für sie wohl in Ordnung gewesen, wenn daraus eine neue Beziehung mit ihrem Ex-Freund entstanden wäre. Doch das wollte dieser offenbar nicht.

Zweifel und Widersprüche

Was neben unterschiedlichen Schilderungen des eigentlichen Tatablaufs für das Gericht eindeutig gegen zwei Vergewaltigungen sprach, war das Verhalten der Frau nach der Tat. Statt um Hilfe zu rufen oder per Handy die Polizei zu alarmieren, berichtete die 26-Jährige, sie habe sich erstmal schlafen gelegt, der Beschuldigte später sogar neben sie. Sie habe dann lange ausgeschlafen und der Hamminkelner habe sie gegen 10.30 Uhr sogar bitten müssen zu gehen, weil er habe arbeiten müssen.

Nach der Beweisaufnahme forderten sowohl die Staatsanwältin als auch der Verteidiger einen Freispruch. Das Schöffengericht musste sich auch nur kurz beraten und kam dann ebenfalls zu dem Urteil: Freispruch. Trotzdem sagte der Richter verärgert in Richtung des Angeklagten: „Sie wollten uns hier einen ziemlichen Bären aufbinden. Wir sind überzeugt davon, dass ein Treffen stattgefunden hat. Die Beweislage ist jedoch für eine Verurteilung nicht eindeutig genug, dafür bestehen zu viele Zweifel und Widersprüche.“

+++ Mehr Nachrichten aus Hamminkeln, Wesel, Schermbeck und Hünxe unter www.nrz.de/wesel +++