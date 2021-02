Das Gebäude der Buchhandlung Korn. Hier machte der ehemalige Reichspräsident Friedrich Ebert 1890 als Sattlergeselle Station. Die schlichte Bronzetafel am Eingang erinnert daran.

Stadtgeschichte Friedrich Eberts Zwischenstopp in Wesel

Wesel. Er war von 1919 bis 1925 Reichspräsident in Berlin – in jungen Jahren aber machte Friedrich Ebert als Sattlergeselle in Wesel Station.

Man muss es wissen oder ganz genau hinschauen: Dann entdeckt man rechts vom Eingang in die Buchhandlung Korn die Bronzetafel, die auf einen sehr berühmten Mann aufmerksam macht. 1890 hat er hier Station gemacht, in der Brückstraße 13, wo damals noch die Sattlerei, Wagenbauerei und der Lederverkauf von Conrad Scherz war.

Bronzetafel und Brücke

Niemand Geringerer als Friedrich Ebert legte hier auf seiner Wanderschaft einen Zwischenstopp ein - als Sattlergeselle. Es zog ihn damals aus seiner Geburtsstadt Heidelberg, wo er am 4. Februar 1871 - also vor 150 Jahren - das Licht der Welt erblickte, unter anderem über Mannheim, Karlsruhe, Neuburg an der Donau, Hannover, Kassel und Braunschweig nach Wesel.

Die Stadt ist stolz darauf, einmal diesen Mann beherbergt zu haben, der es aber erst später zur Berühmtheit brachte - auch wenn nicht viel über dessen Aufenthalt bekannt ist. Dennoch wird immer wieder mal darauf hingewiesen, dass der namhafte Sattlergeselle auch hier eine Zeit lang weilte und in der Werkstatt der Firma C. Scherz wirkte.

Ebert organisierte die Handwerker in Gewerkschaften

Seine Ausbildung hat Friedrich Ebert zwar nie beendet, doch das siebte von neun Kindern engagierte sich dennoch stark während seiner Lehrjahre. Überall, wo Ebert hinkam, versuchte er, die Handwerker in Gewerkschaften oder Fachgruppen zu holen. Ob das auch in Wesel so war? Überliefert ist das nicht, aber sehr wahrscheinlich. Denn Unterlagen zum Besuch des späteren Prominenten gibt es kaum. Ein Foto soll ihn im Kreise der Scherz-Belegschaft neben Meister Conrad zeigen, mehr nicht.

1889 trat Friedrich Ebert dem Sattlerverband bei, wurde im selben Jahr Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Aber 1893 hatte er mit dem Handwerk schon nichts mehr zu tun, verdiente stattdessen seinen Lebensunterhalt als Redakteur der Bremer Bürger-Zeitung, einem SPD-Blatt.

Büste von Friedrich Ebert. Foto: Jürgen Thormählen

Als 1904 der Reichsparteitag in Bremen stattfand, wurde man auf Ebert aufmerksam. Sein Weg vom Sattlergesellen und Arbeiterführer zum Reichspräsidenten begann. Von 1913 bis 1919 war er SPD-Vorsitzender, von 1919 bis 1925, seinem Tod am 28. Februar in Berlin, Reichspräsident. Der um Interessenausgleich bemühte Mann wurde nur 54 Jahre alt.

Das alte Schild an der Brücke verschwand

In Wesel erinnert heute noch die Friedrich-Ebert-Brücke im Verlauf der Bundesstraße 58 über die Bahn an den Reichspräsidenten, der 1890 in der heutigen Kreisstadt weilte. Im Frühjahr 2020 erhielt sie ein neues Schild, weil das alte offenbar abhanden gekommen war. Ein Jahr zuvor gab es auch eine neue Beschilderung an der Brückstraße 13.

Da war nämlich aufgefallen, dass die vom Verkehrsverein angegebenen Daten nicht stimmen. Denn Reichspräsident wurde Ebert 1919 und nicht - wie einst auf der Bronzetafel vermerkt - 1922...