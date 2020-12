Frische Brötchen rund um Wesel: Übersicht für Weihnachten

Kreis Wesel. An Neujahr ist überall zu. Aber wie lange haben die Bäcker über Weihnachten geöffnet? Ein Überblick für Wesel, Hünxe, Hamminkeln und Schermbeck.

Wer am Neujahrstag frische Brötchen vom Bäcker möchte, geht im Kreis Wesel leer aus. Auch am ersten und zweiten Weihnachtstag stehen die Chancen eher schlecht: Lediglich die Bäckereien Ernsting und Overkamp lassen einzelne Filialen geöffnet. An Heiligabend und Silvester haben Kunden die freie Wahl – doch auch hier lohnt ein Blick auf die Öffnungszeiten. Damit Sie über die Feiertage keine böse Überraschung erleben, haben wir auch in diesem Jahr wieder die Bäckereien in Wesel, Hamminkeln, Schermbeck und Hünxe in einem großen Überblick zusammengetragen.

So öffnen die Bäckereien in Wesel

Den Anfang macht die Bäckerei Dams: Alle drei Weseler Filialen bleiben an den beiden Weihnachtstagen sowie an Neujahr geschlossen. Am 24. Dezember und Silvester öffnen die Bäckereien jeweils um 6 Uhr. Die Filiale an der Weseler Str. 99 schließt um 13 Uhr, das Geschäft an der Weseler Str. 33 bereits eine Stunde vorher. An der Marienstraße 14 verabschieden sich die Mitarbeiter an Heiligabend um 13 Uhr und an Silvester um 14 Uhr in den Feierabend.

Die Bäckerei Borgmann an der Raiffeisenstraße 28 öffnet am 24. und 31. Dezember jeweils um 5.30 Uhr und schließt bereits um 12.30 Uhr. Auch die Kamps-Filiale im Rewe-Markt (Friedrichstr. 8) bleibt über die Feiertage geschlossen. Hier startet der Verkauf an Heiligabend und Silvester um 7 Uhr und endet um 14 Uhr. Die drei Hertrampf-Bäckereien an der Brückstraße 8, Hohe Straße 5 und Kreuzstraße 18 öffnen ebenfalls um 7 Uhr, schließen aber bereits eine Stunde früher um 13 Uhr.

Einheitliche Öffnungszeiten hat auch die Bäckerei Büscher: Alle fünf Filialen starten ab 6 Uhr in den Tag. Um 13 Uhr ist Schluss. Zudem dürfen die Mitarbeiter über die Feiertage zuhause bleiben. Die Schollin-Filialen an der Kraftstraße 15 und Wittenberger Straße 2 öffnet am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr und an Silvester von 7 bis 14 Uhr. Komplett geschlossen bleibt hingegen die Schollin-Bäckerei im Stewes-Markt (Robert-Bosch-Str. 7) aufgrund der geltenden Corona-Schutzverordnung.

Ganz anders die Situation bei den Filialen der Bäckerei Ernsting: Gleich drei Geschäfte öffnen nach Angaben eines Sprechers sogar für wenige Stunden am ersten Weihnachtstag. Die Filialen an der Kurt-Kräcker-Straße 61 und am Großer Markt 3 starten jeweils um 8 Uhr mit dem Verkauf und schließen um 12 Uhr. Die Mitarbeiter der Bäckerei Am Markt 1 öffnen bereits um 7 Uhr und arbeiten bis 13 Uhr. An Heiligabend und Silvester haben alle fünf Filialen geöffnet.

Die Bäckerei Büsch und Kornbäcker sind in Wesel mit jeweils zwei Geschäften vertreten. Die Büsch-Filialen im Edeka Komp (Julius-Leber-Str. 8) und Edeka Lurvink (Kreuzstr. 11-13) öffnen am 24. und 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr. Der Kornbäcker an der Hohe Str. 37 startet um 8 Uhr, die Filiale an der Bislicher Straße 22 bereits um 6 Uhr (Heiligabend) beziehungsweise 7 Uhr (Silvester). Das Backwerk am Viehtor 2 hat außerhalb der Feiertage jeweils fünf Stunden geöffnet (8 bis 13 Uhr).

Wer auch am zweiten Weihnachtstag nicht auf frische Brötchen verzichten möchte, kann zwischen 8 und 11 Uhr zur Bäckerei Overkamp an der Hamminkelner Landstraße fahren. Am 25. Dezember bleibt die Filiale geschlossen, an Heiligabend und Silvester läuft der Verkauf von 6 bis 12.30 Uhr.

Darum dürfen diese Bäckereien den ganzen Sonntag öffnen Darum dürfen diese Bäckereien den ganzen Sonntag öffnen

Die Öffnungszeiten der Bäckereien in Hamminkeln

Das Café Winkelmann gibt es gleich fünfmal in Hamminkeln. Alle Filialen bleiben an den Feiertagen geschlossen. Die Öffnungszeiten am 24. und 31. Dezember variieren von Standort zu Standort. Die Bäckereien an der Bahnhofstraße 40, Weseler Straße 80 und Diersfordter Straße 6 öffnen jeweils ab 6 Uhr und schließen zwischen 13 und 14 Uhr. Die Filiale an der Bocholter Straße 2 startet bereits um 5 Uhr mit dem Verkauf, das Geschäft an der Hauptstraße 24 erst um 6.30 Uhr.

Die Bäckerei Wanders (Marienvreder Str. 2) öffnet außerhalb der Feiertage von 6 bis 13 Uhr. Die Handwerksbäckerei Gerads an der Rheinstraße 1a beginnt ebenfalls um 6 Uhr. An Heiligabend schließt das Geschäft um 14 Uhr, an Silvester um 18 Uhr. Die Bäckerei Overkamp bleibt – ebenso wie die Filiale in Wesel – auch in Hamminkeln am zweiten Weihnachtstag geöffnet. Die Öffnungszeiten sind fast identisch: am 26. Dezember von 7 bis 11 Uhr, an Heiligabend und Silvester von 6 bis 12.30 Uhr.

So öffnen die Bäckereien in Hünxe:

Zumindest am ersten Weihnachtstag gehen Kunden in Hünxe nicht leer aus: Die Bäckerei Ernsting hat auch hier ihre beiden Filialen von 7 bis 12 Uhr (Hauptstr. 53) beziehungsweise 8 bis 12 Uhr (Am Marktplatz 8) geöffnet. Das Geschäft an der Hauptstraße startet an Heiligabend und Silvester bereits um 5.30 Uhr und schließt jeweils um 13 Uhr. Die Filiale am Marktplatz 8 beginnt um 7 Uhr und schließt um 14 Uhr (Heiligabend) beziehungsweise 16 Uhr (Silvester).

Auch bei der Bäckerei Schollin variieren die Öffnungszeiten von Standort zu Standort. Im Edeka (Danziger Platz 5) startet der Verkauf jeweils um 6 Uhr. Am 24. Dezember schließt die Filiale um 14 Uhr, am 31. Dezember zwei Stunden später. Das Geschäft an der Dorstener Straße 29 öffnet an beiden Tagen zwischen 5.30 Uhr und 12 Uhr. Die Bäckerei Büsch setzt auf einheitliche Öffnungszeiten: Heiligabend und Silvester von 7 bis 19 Uhr.

Die Bäckereien in Schermbeck sind an diesen Tagen geöffnet

In Schermbeck haben Kunden am ersten und zweiten Weihnachtstag weniger Glück: Alle Bäckereien bleiben an den Feiertagen geschlossen. Die Bäckerei Schult (Mittelstr. 32, Kirchstr. 71) öffnet ab 7.30 Uhr. Um 13 Uhr verabschieden sich die Kolleginnen und Kollegen in den Feierabend. Eine halbe Stunde früher (7 Uhr) startet der Verkauf in Malzers Backstube im Rewe-Markt (Weseler Str. 5). Am 24. Dezember schließt die Filiale um 14 Uhr, am 31. Dezember um 16 Uhr.

Die Bäckerei Kleinespel & Imping hat an Heiligabend in ihren beiden Geschäften an der Mittelstraße 72 und An der Kirche 12 jeweils bis 13 Uhr und an Silvester bis 15 Uhr geöffnet. Kleiner Unterschied: Während die Bäckerei an der Mittelstraße ab 7 Uhr beginnt, können Kunden in der Filiale An der Kirche bereits ab 5.30 Uhr frische Brötchen kaufen.

Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Übersicht. Falls Ihnen Bäckereien auffallen, die in der Übersicht fehlen, kontaktieren Sie uns doch bitte per Mail an: hod@nrz.de